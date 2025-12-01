Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza y Formentera bajo la nave Soyuz MS-28 rumbo a la Estación Espacial Internacional

El lanzamiento de la Soyuz se produjo el jueves 27 de noviembre a las 9.27 horas, y la instantánea corresponde a los minutos posteriores al despegue

Ibiza y Formentera, vistas desde el espacio.

Ibiza y Formentera, vistas desde el espacio. / Roscosmos

Una imagen espectacular muestra a Ibiza y Formentera vistas desde el espacio justo bajo el módulo ruso Soyuz MS-28, lanzado este jueves 27 de noviembre rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS). La fotografía, tomada desde la propia estación poco antes del acoplamiento, permite ver claramente el perfil de las Pitiusas mientras la nave se aproximaba a su destino.

El lanzamiento de la Soyuz se produjo a las 9.27 horas, y la instantánea corresponde a los minutos posteriores al despegue, cuando la nave ya se encontraba en trayectoria hacia la ISS. El acoplamiento se completó a las 12.30 horas, con tres astronautas a bordo.

La Soyuz, utilizada habitualmente por la agencia espacial rusa Roscosmos para el transporte de tripulación a la estación orbital, dejó este curioso regalo visual en su viaje: una perspectiva única de las islas bajo la estela de uno de los vehículos más emblemáticos de la exploración espacial.

