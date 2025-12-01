Ibiza
Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': "Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva"
Los vecinos denuncian la deriva negativa del barrio
"Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva". Este es uno de los numerosos mensajes que se pueden leer en un chat grupal compartido por un grupo de vecinos de Cala de Bou que están cansados de soportar robos en el barrio.
A pesar de su hastío, les queda sentido del humor para llamar "Cala de Bronx" a su barrio. De hecho, así es como han bautizado al mencionado grupo de WhatsApp donde se ponen al día sobre los delitos que van conociendo de primera mano.
"El pueblo nos tenemos que empezar a proteger entre nosotros porque si tenemos que esperar a que las instituciones nos protejan…", desliza una vecina a la que abrieron su coche y robaron sus pertenencias.
Los vecinos coinciden en que la deriva negativa en la zona se ha agudizado en los últimos tiempos y que, hasta hace un par de años, vivían con total tranquilidad, sin miedo a sufrir robos. "Por desgracia, esto ha terminado en Cala de Bou", tercia otra vecina.
Ante esta situación, hay quien reconoce que se ha tomado la justicia por su mano: "Yo hace tres semanas pillé a uno robando y se llevó una buena. Lo tuve que tumbar al suelo hasta que llegó la poli". "No hay que tener miedo, miedo tienen que tener ellos", arenga este vecino.
