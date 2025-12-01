Las farmacias de Baleares advierten de problemas de suministro en antibióticos, antidepresivos y enzimas digestivas

La falta de medicamentos continúa siendo un problema en Baleares pese a la mejora puntual de algunos fármacos muy mediáticos, como el antidiabético Ozempic. Las farmacias de las islas siguen detectando dificultades para abastecer tratamientos esenciales, especialmente enzimas digestivas, antidepresivos y ciertos antibióticos, según datos recopilados por la red de farmacias LUDA Partners y contrastados por este diario con la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB).

Los problemas de suministro no son nuevos ni exclusivos de las islas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) mantiene abiertas más de 1.000 incidencias en todo el país y reconoce que se trata de una situación "cronificada", especialmente en tratamientos de larga duración.

En Baleares, uno de los grupos más afectados en las últimas semanas son las enzimas digestivas. Según la monitorización de LUDA Partners, un 12% de los medicamentos localizados recientemente pertenecen a este grupo, con especial incidencia en Kreon, indicado para la insuficiencia pancreática.

El COFIB confirma que todas las presentaciones de Kreon tienen un problema de suministro activo a nivel nacional. No obstante, subraya que la AEMPS ha puesto en marcha medidas para garantizar que los pacientes no se queden sin tratamiento, como permitir el acceso a unidades a través del Servicio de Medicamentos en Situaciones Especiales cuando no se encuentran en las farmacias.

Aumentan los problemas en antidepresivos

Los fármacos para la depresión también están sufriendo un repunte de faltas. En torno al 6% de las búsquedas registradas por LUDA en Baleares corresponden a antidepresivos, con Anafranil como el más afectado. El COFIB confirma la falta de algunas presentaciones de este medicamento y recuerda que la AEMPS ha habilitado la importación desde otros países para minimizar el impacto en los pacientes.

En tercer lugar, los antibióticos representan alrededor del 5% de las búsquedas en las islas. Entre ellos destaca Furantoina, uno de los más difíciles de conseguir en las últimas semanas. Otros productos con problemas de suministro incluyen tratamientos dermatológicos como Daktarin o Lamisil.

Solo en el último mes, LUDA Partners ha localizado 2.784 presentaciones y productos sanitarios distintos en situación de falta de suministro en España, lo que evidencia, según la empresa, la magnitud y variedad del problema.

Mejora global, pero faltas "controladas"

El COFIB insiste en que, aunque las dificultades existen, la situación ha mejorado respecto a años anteriores. El Informe semestral de la AEMPS refleja una reducción del 15% de las incidencias entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, y del 22% respecto al pico de 2023. Además, los problemas de mayor impacto representan solo el 0,23% de todas las presentaciones autorizadas.

En Baleares, muchas faltas se solventan gracias a herramientas de colaboración entre farmacias. La plataforma estatal FarmaHelp permitió resolver más del 68% de las solicitudes de medicamentos en 2025 localizándolos en otras oficinas de la zona. En todo caso, desde el COFIB defienden las herramientas propias del Consejo General de Farmacéuticos para recopilar los datos.

Con todo, los expertos coinciden en que detrás del desabastecimiento hay causas estructurales difíciles de corregir a corto plazo: la deslocalización de la producción fuera de la Unión Europea, tensiones logísticas globales, aumento de la demanda, ajustes de precios o trabas regulatorias son algunas de ellas. En los últimos años ha trascendido que Europa trabaja para reforzar su autonomía, pero la solución no será inmediata. Mientras tanto, las farmacias de Baleares siguen apoyándose en sistemas de búsqueda como FarmaHelp y en las medidas de contingencia de la AEMPS para garantizar que los pacientes no interrumpan sus tratamientos.