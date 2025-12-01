Exigen al Govern que deje de contratar médicos de familia sin la especialidad en Baleares

En Baleares el Govern sigue cubriendo plazas de medicina de familia con médicos que no tienen la especialidad correspondiente, una práctica que, recuerda la Sociedad Balear de Medicina Familiar (Ibamfic), es «ilegal» pese a que es común en este archipiélago y en todo el país. La sociedad balear respalda así el comunicado que emitió a mediados de noviembre la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), en el que rechazaban de forma unánime y tajante estas contrataciones y pedían frenar cualquier intento de debilitar el sistema MIR.

La vicepresidenta de Ibamfic, Maria Fuster, confirma que esta situación «es muy habitual» en Baleares y que vulnera la normativa estatal y las directivas europeas que exigen una formación específica para trabajar como médico de familia. «Es ilegal. Hay una normativa que no se está cumpliendo de manera sistemática en nuestra especialidad», explica. Basta «pasearse por los centros de salud» para comprobarlo, apunta.

Ibamfic respalda la postura de semFYC, que en su comunicado recordó que la única vía legal para ejercer como médico de familia es el sistema MIR y que permitir contrataciones sin esa formación «vulnera la legislación vigente y pone en riesgo la seguridad asistencial». Las organizaciones citan hasta dos directivas europeas que obligan a contar con una acreditación especializada para ejercer en Atención Primaria en los sistemas públicos de salud.

Aunque en el caso de Baleares las contrataciones se dan de forma «puntual» ante la falta de especialistas disponibles, Ibamfic insiste en que esta situación evidencia un problema estructural. «El mensaje que recibimos es que intentan cubrir siempre con médicos de familia, y es cierto. El problema es que no siempre encuentran, eso pasa por algo», señala Fuster. Para la entidad, este escenario demuestra que el modelo está «obsoleto» y hace falta «un cambio de rumbo».

Entre los cambios que reclaman, Fuster apunta a la necesidad de «darle una vuelta a la gestión» para hacer la Atención Primaria más atractiva para los profesionales jóvenes, que a menudo prefieren trabajar en urgencias, en el 061 o en otros dispositivos con mejores condiciones. Cita la sobrecarga asistencial, la presión burocrática y los horarios como factores que desalientan su incorporación. «Si faltan compañeros, las consultas se doblan, se acumulan y se tienen que repartir entre todos, la carga de trabajo es muy grande. Así es difícil fidelizar a los residentes que acaban», lamenta.

La vicepresidenta también recuerda que existen programas como el de gestión enfermera de la demanda que «se podrían impulsar» para mejorar el flujo de pacientes y aliviar la presión sobre los médicos. Además, propone «rescatar» a especialistas en medicina de familia que ejercen en otros ámbitos debido a que la consulta de Primaria «ahora mismo no es atractiva.

SemFYC, por su parte, insta a las administraciones a evitar «atajos fáciles» que incumplen la ley y a apostar por estrategias de planificación más ambiciosas. Entre ellas, reforzar los incentivos en plazas de difícil cobertura, fidelizar a los MIR formados en el sistema, anticiparse a las jubilaciones y consolidar modelos organizativos que protejan la longitudinalidad y la continuidad asistencial.

Tanto la sociedad española como Ibamfic coinciden en que sustituir a especialistas por profesionales sin la formación adecuada «genera variabilidad asistencial, reduce la capacidad de resolución y compromete la confianza de la ciudadanía». Para Fuster, el mensaje es claro: «La formación de médico de familia no es una reivindicación, sino la única vía legal reconocida para trabajar en la sanidad pública».

Desde el Ib-Salut, por su parte, defienden que son contratos «temporales», normalmente para cubrir vacaciones o sustituciones durante unos meses, ante la dificultad de encontrar facultativos con la especialidad. Argumentan que es una práctica extendida, tanto en esta comunidad autónoma como en otras y también en la sanidad privada, por la falta de médicos de familia, pero aseguran que en ningún caso se estabiliza al facultativo en la plaza si no tiene la especialidad correspondiente.