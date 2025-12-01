Empieza la construcción del centro Ses Nou Rodades, "imprescindible" para el folclore de Ibiza

El sueño de las agrupaciones folclóricas de Ibiza está un poco más cerca de cumplirse tras la colocación, este lunes, de la primera piedra del Centre de Patrimoni Cultural Immaterial Ses Nou Rodades. La instalación, que se ubicará junto al Hipódromo de Sant Rafel, responderá a una demanda histórica del folclore local: "Es una herramienta imprescindible para podernos reunir, hacer talleres, dejar nuestro material...", explica María Marí Marí, presidenta de la Federació de Ball y Cultura Popular de Ibiza.

En principio, las agrupaciones podrán empezar a disfrutar de este espacio dentro de un año, ya que la duración prevista de las obras es de 15 meses, según aclaran desde la constructora Citanias Obras y Servicios SLU. Llevarlas a cabo tendrá un coste de 7,45 millones de euros y, de ellos, 1,883 millones se financiarán con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en esta primera fase, según recuerda el conseller de Turismo del Govern balear, Jaume Bauzà.

"Esta cifra demuestra que el Govern está implicado en proyectos como este, con finalidades específicas y definidas, y centrado en sus finalidades de recuperación y protección del patrimonio histórico y cultural", afirma Bauzà. Junto a él, también intervienen en el acto de colocación de la primera piedra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, la concejala de Urbanismo del municipio, Eva Prats, la consellera de Cultura, Sara Ramón, y el director insular de Cultura y Patrimonio, Miquel Costa.

Arquitectura ibicenca y sostenibilidad

Cuando esté construido, el edificio tendrá 2.129 metros cuadrados dentro de un recinto que sumará 6.372. En su interior, contará con espacios tan indispensables como una sala de reuniones o cuatro aulas para talleres de música y cerámica. También habrá un lugar para exposiciones, un archivo con una pequeña biblioteca o una sala de actuaciones y conferencias. Asimismo, las instalaciones se completarán con una recepción, baños y cafetería.

Las imágenes de la futura nueva sede de la cultura tradicional de Ibiza / Consell de Ibiza

Todas las áreas se han diseñado con la idea de integrar sus usos "y que se entiendan todos en uno", indica el responsable de su diseño y director de la obra, David Calvo. Según explica, en el exterior se incluirán elementos propios de la arquitectura ibicenca como porches, patios, árboles, sombras o bancos, que darán "identidad al lugar".

Además, la nueva construcción estará integrada a nivel paisajístico con el hipódromo y responderá a los requisitos ambientales actuales: "El edificio va a certificarse con una cualificación alta del Sello Verde", avanza Calvo, en referencia a la distinción más alta en nivel de sostenibilidad según el Green Building Council (Gbc).

Mostrar y valorar la cultura popular

De este modo, Marí añade: "Ya no recuerdo cuántos años hace que lo pedimos, pero son muchos. Es un lugar imprescindible para mostrar nuestra cultura popular y poderla difundir". Opina igual Bauzà: "En una isla tan internacional como esta, abierta al mundo y visitada por millones de personas, es absolutamente esencial preservar las señas de identidad".

Por su parte, Marcos Serra, señala: "Ses Nou Rodades será un espacio vivo, abierto y participativo para colles, artesanos, músicos e investigadores. Un lugar que preservará las tradiciones de Ibiza, pero que también las proyectará hacia el futuro".

"Será un punto de encuentro, un archivo vivo para entender y valorar nuestro patrimonio inmaterial: la danza, el canto, la música, la artesanía, la memoria compartida que amamos", destaca Vicent Marí.