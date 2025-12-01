El Ayuntamiento de Ibiza inicia este jueves las obras de reasfaltado de esta calle

El Ayuntamiento de Ibiza continúa con las actuaciones de mejora de las calles de la ciudad y este jueves 4 de diciembre tiene previsto iniciar los trabajos de reasfaltado. Estas actuaciones forman parte del Plan de asfaltados 2025, financiado en parte a través del Pla 5 del Consell de Ibiza. Paralelamente, siguen adelante las obras en el paseo Joan Carles I y en la calle Ceramista Joan Daifa.

El plan municipal, retomado el pasado 3 de septiembre, tiene como objetivo "mejorar el estado de las calles y reforzar la seguridad vial". Las primeras intervenciones se ejecutaron en la Vía Púnica, a partir de la calle Joan Xicó, el mismo 3 de septiembre, y en la Vía Romana, en el tramo situado junto a Joan Xicó, el día 8. Posteriormente, los trabajos continuaron en el resto de la Vía Romana.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, destaca que este plan de reasfaltado está contribuyendo a mejorar la seguridad en la circulación y subraya que "todas las actuaciones se han planificado para causar la mínima afección posible al tráfico, estableciendo desvíos y avisos informativos siempre que resulta necesario".