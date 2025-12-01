Inundaciones en Ibiza: las ayudas por la declaración de zona catastrófica se enredan en trámites burocráticos

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha remitido una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para solicitar información detallada sobre el procedimiento que tiene que seguir el Consistorio para continuar con la declaración de zona catastrófica y acceder a las ayudas correspondientes.

En esta misiva, Triguero expone que los servicios técnicos y jurídicos municipales han revisado los precedentes normativos, concretamente el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, que estableció medidas urgentes a raíz de los daños provocados por la dana de hace un año. En aquella ocasión, el Ministerio del Interior publicó tres órdenes con los formularios y modelos normalizados para la solicitud de ayudas, un extremo que el Ayuntamiento de Ibiza considera "esencial para poder activar la operativa administrativa", según indicar el Consistorio en una nota de prensa.

Ayudas de "carácter urgente"

"Por este motivo, Triguero ha pedido al Ministerio que informe sobre los pasos siguientes que tienen que llevar a cabo tanto la Administración General del Estado como el propio Consistorio para garantizar que los vecinos afectados puedan acceder con celeridad a las ayudas económicas, muchas de las cuales son de carácter urgente dada la magnitud de los daños registrados", exponen desde el equipo de gobierno.

Además, el alcalde ha solicitado aclaraciones sobre el procedimiento para que el propio Ayuntamiento pueda optar a las líneas de ayuda destinadas a compensar los gastos asumidos para afrontar los efectos de la dana en el municipio.

Junto con la carta, Triguero ha enviado el dosier técnico que recoge la cuantificación detallada de los desperfectos, documento que ya fue enviado previamente a la Delegación del Gobierno y que valora en 29 millones de euros los daños totales.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de noviembre la declaración de Ibiza como Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (Zaepc) por las inundaciones provocadas por las danas entre los días 26 de agosto y 9 de noviembre.