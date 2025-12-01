Autónomos de Ibiza: «Más de la mitad del mes trabajas para pagar gastos laborales»

«Nos sentimos asfixiados y somos un motor muy importante en la economía española, pero no se nos tiene en cuenta». Así introduce Bárbara Hermosilla, actriz y directora de una academia de cine, los motivos que le han llevado a participar activamente en la organización de la manifestación de autónomos de este domingo. Una protesta que recorrió las calles de Vila y de muchas otras ciudades de España, tras una convocatoria nacional de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos.

Los asistentes alzan su mano con guante rojo en señal de protesta. / MARCELO SASTRE

«¿Qué bajas tenemos?, ¿qué pensiones? Si enfermamos, tenemos que continuar pagando la cuota de autónomos. Por eso no nos ponemos malos. No paramos de trabajar nunca. No pedimos privilegios, sino igualdad», añade en el parque de la Paz, poco antes del inicio de la marcha. «Sí, tenemos baja de maternidad, pero yo estoy embarazada y lo que me darán cuando esté de baja no me llega ni para cubrir a la persona que ocupará mi puesto durante ese tiempo», explica sobre su caso a este diario. «La gente tarda mucho en jubilarse porque la pensión que recibe es muy baja comparada con otras».

Ella es coordinadora en Ibiza de dicha Plataforma junto con la fotógrafa Aisha Bonet y la hotelera Alicia Reina. «Llevamos demasiados años en los que no tenemos ninguna seguridad si te pones enfermo. Yo me di de baja un mes por una lesión en la muñeca, lo que impide ejercer mi trabajo de fotógrafa, y me dieron 300 euros, pero tenía que pagar 300 de autónomo. Es decir, en realidad, nada», relata Bonet, que rechaza asociar a los autónomos con ricos.

«Somos los pequeños»

En el mismo sentido se pronuncia Hermosilla: «Reivindicamos también que no se asocie al autónomo con el gran rico empresario, porque casi todos somos pequeños empresarios, gente local, los que suben cada día la persiana, abren el bar, la tienda, la mercería... Es el panadero, el electricista,... Parece que somos empresarios y no obreros. Pues no, somos todos lo mismo».

Ambas destacan el papel de los autónomos en la dinamización de la vida local. «Todos los pequeños comercios los llevan adelante autónomos. Están dando más derechos a las grandes empresas porque dan mucho trabajo, vale, ¿pero qué pasa con los pequeños, los que damos vida a los barrios y a las ciudades?», en palabras de Bonet.

Además, recuerda que los alquileres de los locales también han subido. «En las islas nos cuestan más los alquileres y el producto que tiene que venir de fuera».

Suait Grillone es autónomo en el sector de la jardinería desde hace unos cuatro años. Es él y un trabajador que tiene a su cargo. «Tenía la posibilidad de crecer en mi gremio y al final me decidí por esta forma de trabajar. Además, los sueldos como trabajador no suelen ser dignos como para vivir en la isla. Al principio, en mi primer año de autónomo, bien, pero cuando te suben la cuota y empiezan a ponerte impuestos y de todo...», explica. ¿Ahora gana más que cuando era trabajador por cuenta ajena? «Pagando impuestos y todo, no. Pueden ser 200 euros más que la nómina, sí, pero vaya...».

Muchas horas de trabajo

Señala, preguntado por las principales dificultades, la cantidad de dinero que pagan en impuestos y todas las horas que echan. «Y al final tenemos que pagar impuestos sobre esas horas... Es dinero que nos lo hemos ganado con nuestro sudor, y no llegamos casi a fin de mes por pagar esas cuotas», concluye Grillone, no sin añadir que los sueldos de los empleados tampoco dan para vivir en Ibiza. «Las nóminas son realmente míseras y también nos fríen a impuestos para los trabajadores».

Dos psicólogas autónomas que acuden a la manifestación explican que al ser del sector sanitario no pagan IVA, por ejemplo, pero que igualmente les «sangran» y que quieren solidarizarse con otros compañeros más castigados. «Como autónomo, porque así lo vemos en nuestro caso, más de la mitad del mes trabajas para pagar. Sin contar los gastos personales, solo lo laboral. Siempre hacemos las cuentas. Además, nuestras vacaciones no son pagadas», lamentan.

Añaden que la cuota de autónomos ha subido y que cada requisito más que se les añade «es una obligación que cuesta dinero y tiempo». Con todo, a veces no queda otra que subirle el precio al cliente, afirma una de estas psicólogas, que prefieren mantener su anonimato: «La gente piensa que qué bien vivimos. No, malvivimos». A esto hay que añadirle, recuerdan, la hipoteca o alquiler del lugar donde pasan consulta.

Otro anónimo cuenta que es autónomo desde hace 20 años. Se dedica a la náutica y tiene a cinco trabajadores. A veces, admite, ha pensado en tirar la toalla, pero añade que en su momento fue emprendedor y que quiere continuar siéndolo. «Con todo lo que hay que pagar, si haces cálculos, de mi sueldo me queda un 20%, y con ese 20% también pagas impuestos, por ejemplo si compras ropa. Para todo pagas impuestos».

Cristina Luque es autónoma en el sector de la limpieza desde hace año y medio y de momento no tiene trabajadores a su cargo. Explica que le gustaría crear empleo, pero que por ahora lo ve imposible, dada esta situación. Denuncia que la carga fiscal del Estado «está hundiendo al autónomo» y llevándole a la «ruina». «Y luego no puedes pedir nada, no te dan ayudas de nada. A un autónomo, no le dan un préstamo, por ejemplo», dice visiblemente molesta.

Una autónoma del sector de la alimentación agrega: «Si ellos tuviesen que vivir como nosotros, otro gallo cantaría». A la protesta acudieron el alcalde Rafael Triguero y el presidente insular Vicent Marí acompañados de otros cargos del PP. La plataforma estatal convocante, por su parte, se desmarca de siglas políticas. En el parque de la Paz, punto de inicio del recorrido, se concentraron unas 500 personas, pero durante la marcha se unieron más. De hecho, la Policía Local cifró los asistentes en alrededor 650. Los convocantes más o menos coinciden: apuntan a unos 700.