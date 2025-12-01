Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera: "El problema de la vivienda pide una respuesta inmediata, pero no se puede solucionar de hoy para mañana"

"Creo que estaríamos ante un error si los planteamientos o las inversiones que se están realizando solo se centran en la situación habitacional actual, la que tenemos hoy. Sería un error que no se estuviese previendo ya lo que pasará en cinco o diez años, cuando muchas de las promociones que hay en marcha ya estén acabadas. Seguramente continuarán haciendo falta más viviendas u otra alternativa", defiende Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera.

Lluís Oliva en una imagen de archivo. / Vicent Marí

Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) o de Precio Limitado (VPL), así como cualquier otra fórmula posible de vivienda social, no son una solución para el corto plazo, el inmediato. En todo caso, Oliva apunta a medidas complementarias: "Este tipo de viviendas no deberían colgar solo una administración que las desarrolle, sino que también se deben dar motivos o atractivos para que el promotor privado pueda llevarlas a cabo".

También considera clave aportar "seguridad a los dueños de pisos, para que puedan salir al mercado del alquiler con unas condiciones" de tranquilidad para la propiedad, que, añade, puede necesitar que se le pague el alquiler regularmente para poder asumir el coste de la hipoteca. Oliva sostiene que, en caso de impago, el propietario tiene que estar respaldado.

Mercado "saturado" de lujo

También aboga por estudiar cómo desacelerar la predominancia del sector del lujo en la construcción de nueva vivienda, "incentivando" a los promotores para ello. "De este tipo de vivienda, la de lujo, el mercado puede estar saturado, o puede haber zonas en las que realmente no interesa esta opción, sino dar salida a viviendas de tipo social y accesible".

"Si no se van combinando estos factores, al final cuesta dar con una salida, porque no creo que se trate tan solo de construir más, sino darle un mejor y mayor uso a lo que tenemos", concluye el presidente de los arquitectos pitiusos en conversación con este diario.

Además, recuerda que al fin y al cabo al final los terrenos libres que hay son limitados. Sobre los plazos para finalizar las promociones de VPO o VPL, señala que a menudo entran en juego los trámites de diferentes administraciones: Patrimonio del Consell, Recursos Hídricos del Govern... "Cada administración debe decir lo suyo, y muchas están saturadas porque cualquier cosa se les deriva".

Con todo, concluye que "el problema de la vivienda es algo que pide una respuesta inmediata y que viene notándose desde hace años": "No se puede solucionar de hoy para mañana, porque aunque la Administración diese licencias en dos días, los plazos de construcción también son los que son. Es algo que se debe mirar con previsión".

Ponencias y mesa redonda

Lluís Oliva avanza que desde el Colegio de Arquitectos están preparando un ciclo de ponencias en Ibiza sobre la situación habitacional en las islas cuyos detalles se anunciarán en breve. La ideal es que este evento comience a mediados de enero y se prolongue hasta finales de febrero "a través de cuatro conferencias repartidas por la isla que terminarán en una mesa redonda en el mes de marzo en el Colegio".