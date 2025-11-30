Dalt Vila
Vila logra adjudicar los bares de Can Botino y Es Polvorí
Tras un primer concurso público que quedó desierto, las concesiones municipales reabrirán para dinamizar el casco histórico
Los vecinos y visitantes de Dalt Vila volverán a contar con los bares de Can Botino y de Es Polvorí, ambos de titularidad municipal y cerrados desde la pandemia del covid. El Ayuntamiento ha adjudicado su gestión a la única empresa que se presentó al concurso público, a cambio de un canon de 1.420 euros anuales durante los próximos cuatro años.
La reapertura de ambos locales se ha retrasado varios meses respecto a lo previsto inicialmente, ya que en la primera licitación, convocada el pasado mes de abril, no se presentó ninguna oferta. En un primer momento, Vila quiso otorgar un cariz social a estas concesiones y reservó su gestión a centros especiales de ocupación para personas con discapacidad. Sin embargo, el concurso quedó desierto, por lo que en el segundo intento se eliminó este requisito y se abrió la convocatoria a cualquier empresa interesada.
Finalmente, Vila ya ha formalizado los contratos de ambos bares tras una nueva licitación. Aunque las dos concesiones salieron a concurso de manera conjunta, cada establecimiento cuenta con unas condiciones administrativas diferenciadas.
Según queda fijado en las bases de la licitación, la cafetería de Can Botino, ubicada en la misma sede del Ayuntamiento, exige una mayor dedicación. El local deberá abrir durante todo el año y, como mínimo, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. El contratista tendrá la posibilidad de ampliar el horario hasta las 3.30 de la madrugada, incluidos los fines de semana.
Es Polvorí
En el caso de Es Polvorí, ubicado junto a la sala de exposiciones homónima, se establece que deberá ofrecer servicio, como mínimo, de abril a octubre durante siete horas diarias, además de las jornadas en que se celebren eventos culturales. Al igual que en el caso anterior, el concesionario podrá ampliar el horario si lo considera oportuno.
