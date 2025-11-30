Marc Vidal, economista y conferenciante: «La inteligencia artificial podría estar viviendo síntomas de burbuja»

Hace alrededor de mes y medio, la Reserva Federal de Estados Unidos publicó que el crecimiento económico no se traducía en creación de empleo por la llegada de la Inteligencia Artificial. ¿Podría pasar lo mismo en España o Balears?

En Estados Unidos se aplica una inversión brutal a las empresas vinculadas a la tecnología, que muchas veces es más especulativa que otra cosa, con lo que a veces le dan una valoración relativa a las cosas. Ahora mismo, dos tercios del añadido sobre el crecimiento de Estados Unidos dependen solo de empresas tecnológicas. Con lo cual, igual estamos en una burbujilla. En todo caso, por primera vez empieza a haber ya un síntoma para las generaciones de hoy de que la tecnología inicialmente tiene una agresión laboral importante. Eso pasa en cada revolución industrial. Pasó a finales del siglo XIX, a finales del XVIII y a mediados del siglo pasado. Luego hay una transición que genera nuevos empleos. Entonces, puedes tener un factor de crecimiento del PIB y de productividad importante porque tienes menos gente haciendo lo mismo y produciendo más.

¿Tardaremos mucho en ver esta creación de empleo?

Es cuestión de tiempo, porque lo habitual es que la sustitución laboral por la tecnología que hace más productividad con menos gente precisa de un tiempo de transición que vamos a ver cuánto dura. Ahora mismo es inédita en el sentido de la profundidad e intensidad que puede coger la robotización y la Inteligencia Artificial con respecto a otros momentos, pero parece ser que puede ser muy parecido.

Hace alrededor de 25 años tuvimos la experiencia de la burbuja.com, que convirtió a Alemania en el enfermo de Europa. ¿Podemos repetirlo ahora mismo?

Llamar burbuja a veces a las cosas es complicado, pero las burbujas al fin y al cabo lo que son es mucha gente interesada en especular en el valor de algo de forma casi irracional. Ahora mismo tenemos todos los síntomas de que las empresas que están dentro de la Inteligencia Artificial podrían estar viviendo síntomas de burbuja. Michael Burry, que fue de los pocos que apostó en contra de la opinión generalizada que era satisfactorio seguir invirtiendo en ladrillo y finanzas antes de la quiebra de 2008, ahora alerta de que estamos ante una burbuja de Inteligencia Artificial brutal. Dice que no puede ser que una empresa como Nvidia valga más que todo Japón. Es decir, un país con 128 millones de habitantes vale menos que una empresa con 30.000 trabajadores. Hay algo que no puede ser. O no así. ¿Hasta qué punto eso es una burbuja o no? Se irá viendo. Que pueda haber alguna corrección importante es muy probable.

¿Cómo podría suceder?

Si se desinflan un poco la Inteligencia Artificial o sus expectativas sobre lo que es capaz de hacer en los próximos años o no se consigue mejorar mucho lo que hace una versión con respecto a la anterior y las empresas caen en bolsa de forma importante, no va a vender más. Veremos qué pasa, pero si sucede, hay un país que va a sufrir mucho y es Estados Unidos.

El presidente del Consell, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, hablaron en el Foro Turismo Ibiza de que se deben equilibrar efectos positivos y negativos del turismo. ¿Qué papel puede jugar la ecotasa en este sentido?

Una ecotasa es un parche, al final es un mecanismo tributario que justifica algunas cosas de los políticos y las administraciones. Dicen que con la recaudación harán proyectos, pero se evitan tener que hacer otras cosas. Lo que tienen que hacer las administraciones es ponerse de acuerdo entre todas, porque esto no es un tema solamente local. Estamos hablando de que todo el país está generando una dependencia de un sector que es maravilloso, hasta un punto en el que deja de serlo. A veces jugar a que a mí no me afecte lo que producimos es un error. El turismo no puede hacer eso. Si tú vendes turismo tienes turistas aquí.

El director insular de Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, comentó en la misma ocasión que el verdadero problema de Ibiza es el aumento del número de residentes. ¿Cómo se puede enfocar esta cuestión?

Tienen que ponerse de acuerdo todos los sectores y todas las administraciones en medir por qué atraemos a tantísima gente de todo el mundo. Está muy bien que vengan trabajadores y no me quejo de que vengan, pero ¿por qué son gente con poca formación? Los de mucha formación se van. ¿Por qué se van 200.000 o 300.000 jóvenes de España en dos o tres años y vienen 500.000 personas a España?

¿Hay mucha distancia entre la formación que tienen los jóvenes y la que demandan los puestos de trabajo?

Los que se van será que seguramente no encuentran el trabajo que quieren, que es de alta formación, con cierto nivel, con las expectativas de lo que han aprendido, con las capacidades que han desarrollado durante sus estudios y su pequeña experiencia. Vienen otros que, repito, estoy encantado, pero a lo mejor hay que buscar la fórmula para identificar por qué viene gente con menor preparación y los de preparación se van. ¿No estaremos fabricando un entorno en el que no va a ser posible mejorar salarios? ¿En un entorno en el que la productividad nunca será alta?

Siempre se dice que las economías orientadas al turismo tienden a generar empleos de peor calidad y de menor formación.

Hay que buscar una fórmula para formar a las personas que llegan o buscar fórmulas para ser más competitivos todos. Parece que aquí puede trabajar cualquiera en el turismo y eso no es así, porque en otros países no es así. Entonces, si tú pones una limitación que tiene que ver con la calidad, con la formación, con la esencia de un buen turismo, vendrá menos gente porque no encontrarán el trabajo que ahora encuentran.

El debate del cambio de modelo turístico lleva algún tiempo implantado en la sociedad ibicenca. ¿Hacia dónde debería ir?

Cada vez vienen más turistas. Eso genera gasto agregado, inversión básica, afiliaciones a la Seguridad Social y, obviamente, genera algo de riqueza. Estos beneficios son mucho menores que lo que se generaría teniendo otro turismo que estuviese en la capa superior, lo que seguramente reduciría el número de turistas porque tendríamos que ofrecer algo de mayor calidad para poder pedir un mayor precio. Eso se hace exigiendo más a las personas que trabajan en el sector, si se exige más, se empezarán a incorporar añadidos y se va a vender más caro. Si vendes más caro, va a venir un turista determinado y vas a tener que ofrecer un servicio mucho mejor.

¿Esta idea va en sintonía con el decrecimiento turístico?

Eso no es que se evite que venga gente. El problema no es que vengan: es a cambio de qué vienen. En una economía con un salario más frecuente a la baja y menos productiva en el sentido de productividad, la competencia no será por calidad, sino que será por precio. Cuando todo es por precio, aún lo bajaremos más. Ese es el problema.

Hace más o menos 15 años Ibiza comenzó a dar el paso desde el turismo de menor poder adquisitivo al de más.

Lo ha desequilibrado más que dar el paso. Ha creado dos mundos. Venía gente muy joven aquí, desde los años 90, y lo que detecto es que se ha creado un turismo desigual. Hay un turismo masivo más barato comparado con el otro, que es extremadamente elitista. Pero cada vez hay menos espacio en medio.

¿Entonces la clave está en que vengan turistas de un poder adquisitivo promedio?

El turismo de éxito es el que es capaz de incorporar la clase media de verdad. El sector turístico de éxito es el que no desequilibra, que no es desigual, que tiene gente que quiere vivir allí. Si tienes casas de tres millones de euros, muy bien, pero no puede ser porcentualmente tan mayoritario si eso va en detrimento de no tener una base sólida de turistas medianos que gastan bien y son respetuosos. Al final, se ocupa mucho espacio, se retira oferta para el visitante de gama media y se ubican todos en la parte más baja del sector turístico, que es un gasto masivo y una agresión a la sostenibilidad. Eso es muy difícil de gestionar.

Durante su intervención en el Foro Turismo Ibiza afirmó que la inversión extranjera en el sector inmobiliario balear ha subido un 20%. ¿Le preocupa que esta actividad parezca algo mucho más atractivo que sectores más productivos?

Sí, lo que pasa es que el sector inmobiliario en Balears está al límite. Si se hacen más desarrollos urbanísticos, ahí sí que tenemos un problema de agresión a la esencia del archipiélago, esta comunidad no puede ceder más espacio. Creo que hay que poner algún límite en ese sentido. Yo soy el máximo defensor de la libertad individual y de empresa, pero ¿qué más desarrollo puede hacer Balears? Si se hacen, tienen que ser muy puntuales y muy concretos y no puede ser el campi qui pugui porque también hay que intentar mantener alguna esencia, a pesar de que se han destruido muchas ya porque si no, ¿para qué vas a venir aquí?