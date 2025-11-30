Llama la atención
El rifirrafe entre el PP y el PSOE en el pleno del Consell de Ibiza a costa del funcionamiento de la Sanidad en la isla. Aunque la institución no tiene competencias en la materia, las conselleres Elena López y Carolina Escandell se enzarzaron este viernes en una batalla de cifras y en un debate sobre si la Sanidad en la isla está o no en crisis. Los ciudadanos tienen mucho que decir sobre esto.
Que la Justicia haya tumbado todas las sanciones que se impusieron a los responsables del kiosko El Pirata de Formentera durante la pandemia en agosto de 2020, dos meses después de que se levantara el confinamiento. La cuantía de las multas ascendía a 22.000 euros, pero ahora un juzgado de Palma ha dado la razón a la empresa propietaria en sus recursos. Cinco años después, eso sí.
Las diferentes opiniones de los comerciantes de Ibiza sobre la celebración del Black Friday. Mientras que para algunos es una de las jornadas más importantes de la temporada, que incluso ha pasado de ser un día de rebajas a toda una campaña de descuentos, para otros beneficia más a las grandes cadenas comerciales e incluso a las ventas por internet, que al pequeño comercio.
