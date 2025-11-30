Jesús en Transició, premio Amics de la Terra por una labor colectiva "digna de imitar" en Ibiza

Amics de la Terra ha reconocido este año la labor del colectivo ciudadano Jesús en Transició con el Premio Amic de la Terra 2025 y el esfuerzo voluntario de Jos Kleiss en el control de serpientes invasoras con su Mención de Honor. En esta edición, la organización ha distinguido el trabajo comunitario en un contexto que define como “polarizado” y en el que considera que “se ha dado más fuerza y valor a la voz del individuo”.

Para entregar los galardones, este domingo se han reunido 45 socios y simpatizantes en el Celler Can Pere de Santa Eulària. Allí, la entidad ha lamentado que en la actualidad se hayan “alzado como referentes de conducta influencers y personajes por el simple hecho de tener más dinero y hablar con voz más alta y descarada que el resto”. Por ello, ha insistido en que las transformaciones que mejoran la vida de las comunidades y su entorno “no han venido nunca de la mano de sociedades individualistas”.

Implicación desde 2017

Mientras, desde 2017 Jesús en Transició impulsa iniciativas como huertos y compost comunitarios, instalaciones de autoconsumo solar o mercados de intercambio de objetos para promover la reutilización y la economía circular, han apuntado desde Amics de la Terra.

El colectivo, además, desarrolla charlas, talleres y actividades para recuperar tradiciones culinarias y de artesanía local, se preocupa por la restauración de caminos locales y organiza jornadas de sensibilización el Día del Medio Ambiente junto a otras organizaciones.

En definitiva, impulsa un conjunto de actividades "diseñadas para promover la igualdad y la sostenibilidad ecológica, económica y social hacia una sociedad más resiliente", que hacen que para Amics de la Terra esta trayectoria represente “un modelo digno de admirar e imitar”.

Mención de Honor para Jos Kleiss

En el caso de Kleiss, desde hace más de cuatro años enseña a numerosos residentes de Corona a colocar trampas y cuidarlas, reparte ratones para mantener los dispositivos activos y apoya de manera continua a otros voluntarios.

Mención de Honor de Amics de la Terra a la labor de Kleiss contra las serpientes invasoras. / Amics de la Terra

"Los resultados de esta dedicación hablan por sí mismos. Sólo este año, con diez trampas en su finca, ha capturado 250 serpientes y ha ayudado a capturar otras 600 a los vecinos", ha señalado la organización. De este modo, ha destacado una "dedicación y generosidad" enfocadas a preservar la biodiversidad local. "Que Ibiza tenga más personas como nuestro premiado con mención especial", concluyó la entidad.