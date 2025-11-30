Inventos del padrón: unos pican y otros también

El 31 de enero de 2024, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, pronunció las siguientes palabras durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados: «Para reforzar la confianza de los ciudadanos en la administración pública tenemos que poner fin a la cita previa obligatoria».

Si esa frase sonara por los altavoces en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento de Ibiza, situada en el Cetis, quizá funcionara como la chispa decisiva para provocar una revuelta popular. Pero solo es una fabulación. Una más de las que puede improvisar tu mente para soportar varias horas haciendo cola de pie y al aire libre.

Porque esa es la situación que experimentan cada día todos los sufridos aspirantes a inscribir su nombre en la lista oficial de residentes de la ciudad. Es decir, en el padrón.

Se trata del requisito clave para acceder a los servicios básicos de cualquier municipio, algunos tan importantes como la tarjeta sanitaria, la matriculación de menores en centros escolares o, en el caso de los extranjeros, acreditar de forma fehaciente su permanencia continuada en España, con todas las importantes consecuencias burocráticas que eso lleva aparejado.

Quizá esa acuciante necesidad de hacerse con ansiado papelito y su correspondiente sello oficial explique porque, a pesar de que ya estamos en pleno otoño y las mañanas son más frescas, tanta gente soporte de forma estoica una cola no especialmente larga, en torno a una veintena de personas a las nueve de la mañana, pero sí lenta. Muy lenta. Desesperantemente lenta.

La oficina es bastante grande, pero la mayoría de funcionarios que trabajan dentro se dedican a la expedición de certificados de todo tipo. Para formalizar empadronamientos solo hay dos personas y a menudo es un trámite que lleva tiempo porque requiere rellenas un formulario y aportar bastante documentación que, lógicamente, debe ser comprobada.

«Estamos desbordados»

«Estamos desbordados y desquiciados», reconoce una de estas funcionarias dedicadas en exclusiva a tramitar empadronamientos. Cuenta que tramitan unos 25 empadronamientos cada día. A la incesante carga de trabajo se suma que, a menudo, deben escuchar los desahogos de todos esos solicitantes que están exhaustos y cabreados cuando, al fin, les llega el turno de sentarse en una de las mesas de la oficina. Las maravillas de trabajar de cara al público.

La opinión predominante entre los trabajadores del SAC es que les gustaría volver al sistema de cita previa, pero saben que ahora mismo es una quimera, teniendo en cuenta que fue una de las promesas electorales realizada por Rafa Triguero en su camino a la alcaldía, que ocupa desde hace ya dos años y medio.

Pese a que fuentes municipales reconocen en privado que «hay que darle una vuelta» al actual procedimiento del padrón para aligerarlo de alguna manera, la primera teniente de alcalde y concejala del Servicio de Atención al Ciudadano del Consistorio, Gema Marí, asegura que, cuando el actual equipo de gobierno llegó al poder, se encontraron con «más de 700 expedientes en cola para resolver».

«Eso demuestra lo poco ágil que resultaba realizar este trámite administrativo, con aquella forma de trabajar que lo único que conseguía era colapsar el servicio», expone a Diario de Ibiza. En este sentido, opina que «la cita previa generaba, en muchos casos, la percepción de una administración ‘cerrada’ o poco accesible».

«Su eliminación refuerza un modelo más abierto, transparente e inmediato, donde la Administración se pone al servicio del ciudadano y no al revés», considera.

No hay sistema redondo

Además de esos 700 expedientes pendientes, Marí asegura que los plazos de espera eran de 15 días para conseguir una cita previa y de cuatro meses para resolver cada empadronamiento.

«Era un trámite administrativo que, más que ayudar complicaba la vida a los ciudadanos, privándolos de derechos de residente como la tarjeta sanitaria», abunda, añadiendo que también implicaba «un doble esfuerzo» por parte del personal municipal, ya que «tenían que requerir reiteradamente mucha documentación y lo único que se conseguía era alargar el tiempo para obtener la resolución».

Como en los inventos del padrón unos pican y otros también, es decir, que no se barrunta una solución redonda salvo que aumente la inversión pública en medios técnicos y humanos, las dos opciones actuales parecen ser ahorrarse la cola, pero esperar durante semanas a que finalice el trámite; o someterse una tortuosa espera que, por ejemplo, el pasado 17 de noviembre se elevaba a tres horas y media, a cambio de abandonar el Cetis con el papel sellado en el bolsillo.

«Preferimos que un ciudadano pueda ser atendido el mismo día, antes de que tenerlo que hacer esperar días para conseguir una cita y meses para tener resuelto el trámite. Es una medida de transparencia, equidad y proximidad», sentencia Marí al respecto.

Además, desde el Consistorio también argumentan que «no todo el mundo dispone de móvil, Internet o destreza digital» y que el actual sistema «garantiza igualdad de oportunidades para personas mayores, ciudadanos sin recursos digitales o situaciones de urgencia que no pueden esperar días para obtener una cita».

Lo que no puede evitar es que familias enteras con niños muy pequeños, ya que no tienen donde dejarlos, o que personas muy mayores pasen horas de pie y al aire libre. Además, todos corren el riesgo de zamparse la cola para nada, ya que, salvo madrugón considerable, nadie garantiza la atención en el mismo día.