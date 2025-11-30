Día Mundial del Sida: se eleva el número de personas que reciben tratamiento por VIH en Ibiza y Formentera

Este 1 de diciembre, como cada año desde 1988, se conmemora el Día Mundial del Sida. En este marco, desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera informan que el Laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses se han registrado 38 nuevos diagnósticos de VIH (virus de inmunodeficiencia humana) en 2025, uno menos que en 2024, que fueron 39.

De esos 38 casos detectados, 32 han iniciado tratamiento en la consulta de Farmacia de Can Misses, en tanto que el año pasado solo 17 personas iniciaron su tratamiento en el hospital público ibicenco.

Por otro lado, el número de personas en tratamiento por VIH en el Área de Salud de Ibiza y Formentera sigue aumentando moderadamente: concretamente ha crecido un 4,3% respecto a los datos del año pasado con 791 personas en tratamiento en 2025 frente a las 758 personas en 2024.

De izquierda a derecha, la Dra. Elena Rodríguez Terrón y la Dra. Esther García Almodóvar de la Consulta VIH, la Dra. Susana Ramón Torres, microbióloga, y la enfermera Inés Serralta Domingo de la consulta CAITS / Área de Salud Ibiza y Formentera

Según afirman desde el Área de Salud, el número de personas en tratamiento antirretroviral ha ido aumentando en los últimos años gracias a una disminución de la mortalidad debido a los avances terapéuticos. El Servicio de Farmacia de Consultas externas dispensaba tratamiento a 715 personas en 2023, 692 personas en 2022, 620 en 2021 y 637 personas en 2020.

"Tenemos en tratamiento antirretroviral a 791 usuarios, de los cuales prácticamente más del 98% están indetectables", afirma la Dra. Esther García Almodóvar, y explica: "Estar indetectable es de gran importancia, tanto a nivel personal, porque el tratamiento convierte lo que era una enfermedad mortal en una condición crónica controlada, como a nivel colectivo, porque si la persona está indetectable, no transmite la infección".

Para la atención al VIH, el Área de Salud de Ibiza y Formentera dispone de varios recursos asistenciales: además de la Unidad de VIH compuesta por los doctores Roberto Oropesa, Ramón Canet, Esther García Almodóvar, Elena Rodríguez, Fátima Boumhir y Pedro Fernández, jefe del Servicio de Medicina Interna, hay una Consulta de Farmacia cuya responsable es la farmacéutica hospitalaria Laura Anoz y en la parte analítica se encuentra el Servicio de Microbiología que dirige la Dra. Adoración Hurtado.

El tratamiento convierte lo que era una enfermedad mortal en una condición crónica controlada Dra. Esther García Almodóvar — Especialista de la Unidad de VIH del Hospital Can Misses

Por otro lado, existe una Consulta de Atención a las Infecciones de Transmisión Sexual (Caits) que presta atención con cita previa de lunes a viernes de 8 a 13.30 horas y de cuyo equipo forman parte el doctor Ramón Canet y la dermatóloga doctora Marta Serra, además de la microbióloga doctora Susana Ramón y la enfermera especializada en ITS, Inés Serralta.

También hay una Consulta PrEP (profilaxis preexposición) dirigida a prevenir el contagio del VIH en personas con riesgo de contraerlo y que forman equipo junto al doctor Ramón Canet, los farmacéuticos Laura Anoz y Francesc Barceló, y la enfermera Norma Compte. La Consulta PrEP actualmente ofrece la profilaxis a 174 usuarios, y en este momento no tiene lista de espera.

Mesa informativa

El Área de Salud de Ibiza y Formentera junto a la Asociación La llave del armario y Cruz Roja ofrecerán este lunes 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, información a los usuarios que pasen por el Hospital Can Misses en la Mesa informativa que estará ubicada en la entrada principal del Edificio D.

Voluntarios junto a los especialistas en VIH Roberto Oropesa, Esther García Almodóvar, Pedro Fernández y la especialista en farmacia hospitalaria, Laura Anoz, y las microbiólogas Adoración Hurtado y Susana Ramón, atenderán allí a las personas que soliciten información.

Los profesionales de la Unidad de VIH del Hospital Can Misses ponen el foco en el diagnóstico precoz como la herramienta más importante para seguir avanzando en la lucha contra el VIH.