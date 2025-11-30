Ibiza se prepara para lluvias y tormentas en el inicio de semana: lloverá estos días

Ibiza afrontará un inicio de semana pasado por agua, con lluvias y tormentas previstas el lunes a primera hora de la mañana y nuevas precipitaciones el miércoles, según la Aemet.

La temperatura ese lunes oscilará entre los 12 y los 17 grados, mientras que el martes se moverá entre 11 y 16 grados. A partir del miércoles se espera un desplome de las mínimas, con valores que bajarán hasta los 7 grados, y máximas que rondarán los 16. Estos episodios locales se enmarcan en el paso de un frente frío que este domingo ha cruzado toda la península dejando un cambio generalizado del tiempo.

El frente frío está provocando este domingo precipitaciones en la vertiente mediterránea y nevadas en la Cordillera Cantábrica y el Pirineo, que podrían descender por debajo de los mil metros, con valores “propios de esta época del año”. Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, el avance del frente hacia el este traerá cielos muy nubosos y lluvias tanto en el área mediterránea como en Baleares, que podrán ser localmente fuertes y acompañarse de tormenta.

"Nevará a partir de mil metros en las montañas del norte y a partir de 2.600 en las del sureste", indicó Del Campo en su último parte difundido en Telegram, donde también anticipó temperaturas nocturnas algo más altas y diurnas más bajas debido a la nubosidad. Pese a las heladas y al ambiente frío en las horas centrales, insistió en que no se esperan valores extremos.