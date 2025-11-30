Encienden una nueva antena de radiocomunicaciones para seguridad y emergencias en Ibiza

El Govern de las Illes Balears ha puesto en marcha una nueva antena de la red TetraIB en el Pla de Sant Mateu, en el municipio de Sant Antoni, y acelera así el plan para pasar de las 7 estaciones actuales a 21 en toda la isla de Ibiza, con el objetivo de alcanzar el 90% de cobertura territorial. TetraIB es la red profesional de radiocomunicaciones para seguridad y emergencias, utilizada por Policía Local, Ibanat, 112, bomberos y servicios de emergencias sanitarias, entre otros cuerpos.

“El encendido de Sant Mateu hará de Ibiza una isla mejor protegida. No es un punto final, es otro paso del plan que nos llevará de 7 a 21 estaciones y al objetivo del 90% de cobertura territorial cuando culmine. Queremos a Ibiza al nivel del resto de islas, y lo estamos consiguiendo con una inversión de 13 millones cofinanciada por fondos europeos Feder”, ha afirmado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Mejor cobertura

La nueva antena mejora de manera inmediata la cobertura en Sant Mateu y el Pla d’Albarca, una de las áreas de orografía más compleja de la isla, donde los operadores privados presentan deficiencias de señal. Con esta actuación, se refuerza la coordinación de todos los servicios que utilizan TetraIB en la zona.

Con la instalación, el interior norte de la isla gana en seguridad: Sant Mateu es puerta de entrada a Es Amunts y un punto neurálgico para acceder a Cala Albarca y a los acantilados del noroeste. Una cobertura robusta en este entorno reduce los tiempos de respuesta en búsquedas y rescates, afirman desde el Govern.

Además, la mejora de comunicaciones favorece las tareas de vigilancia y extinción de incendios del IBANAT, en un entorno con población dispersa, carreteras secundarias y numerosas 'sombras' de radio.

Eventos multitudinarios y turismo más seguro

La antena también resultará clave en situaciones de gran afluencia de personas, al permitir que TetraIB ofrezca llamadas de grupo con prioridad y coordinación en tiempo real para dispositivos preventivos y operativos. Asimismo, contribuye a un turismo más responsable y seguro, ya que excursionistas y participantes en pruebas deportivas dispondrán de una mejor cobertura operativa ante posibles emergencias.

“Sant Mateu nos provocaba problemas de cobertura: relieve complicado y población dispersa. Esta estación estabiliza la señal y facilita operaciones a Ibanat, Protección Civil y Policía Local”, ha explicado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

Comunicación al instante

TetraIB no es una red de consumo, sino una red pública de misión crítica diseñada para que los equipos de emergencias se comuniquen en grupo al instante, con prioridad de llamadas, cifrado y modo directo entre terminales cuando la orografía complica la cobertura. El modelo del Govern, operado por IB Digital, es transversal para todas las administraciones: evita la duplicación de redes, unifica licitaciones y operaciones y reduce costes.

“Nuestro objetivo es claro: que los ayuntamientos no tengan que mantener redes propias. Con una red común ganamos coordinación real y un mejor uso del dinero público. Sant Mateu es seguridad en el día a día”, ha señalado el gerente de IB Digital, Miquel Cardona.

Durante el próximo año, el Govern y el Ayuntamiento prevén seguir desplegando actuaciones para lograr una cobertura óptima en todo el término municipal, de manera que la Policía Local pueda utilizar TetraIB como su red de comunicaciones diaria, con el consiguiente ahorro de costes -gracias a la infraestructura compartida y la operación centralizada- y una mayor coordinación tanto interna como con el resto de servicios de emergencias.