Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha rechazado el recurso presentado por la mercantil Novocorp SL, propietaria del complejo turístico Marina Palace, en Cala de Bou (Sant Josep), y ha confirmado la orden de la Demarcación de Costas que obliga a demoler el cerramiento construido junto al mar y a retranquear el muro seis metros tierra adentro.

La empresa defendía que los trabajos ejecutados en 2021 constituían una «reparación» de un muro previo afectado por el deterioro y por la tormenta ‘Gloria’, sin aumento de volumen ni superficie, y que por tanto eran legalizables al amparo de la normativa transitoria de la Ley de Costas.

Sin embargo, el tribunal concluye que las obras no fueron una simple reparación, sino una «demolición y reconstrucción» con nuevos elementos, especialmente la sustitución de la barandilla por una pantalla de cristal, lo que implica un cambio de volumetría que impide su legalización.

Un muro de 50 centímetros

La sentencia recuerda que, al encontrarse este cerramiento en la servidumbre de tránsito, cualquier actuación debe ajustarse al artículo 27 de la Ley de Costas, que establece una franja de seis metros de uso público y libre de obstáculos. Por ello, el tribunal avala la exigencia de Costas de retirar lo construido y presentar un nuevo proyecto que sitúe el muro fuera de esa zona protegida.

El caso se inició tras un aviso recibido en febrero de 2021 sobre la ejecución de obras junto al mar. Los técnicos constataron la sustitución del antiguo cerramiento por un murete de hormigón de unos 50 centímetros y la instalación superior de un cristal de 1,10 metros, alteraciones que, según Costas, se realizaron sin la autorización obligatoria.

La empresa presentó alegaciones y una declaración responsable, pero la administración reiteró la necesidad de demoler el cerramiento y ajustar el proyecto a la normativa.

Aunque el TSJB reconoce que existió confusión administrativa en la tramitación del recurso de alzada, lo que le lleva a admitir el recurso contencioso, finalmente desestima todas las pretensiones de Novocorp y confirma la actuación de Costas «en su integridad».