Gastronomía de guerra | Peras al vino

Qué sencillas y qué ricas y mágicas son algunas recetas. Es el caso de las peras al vino, uno de los postres más tradicionales del recetario español, importado, según parece, de Francia, que es donde se comenzó a preparar esta receta. Lo mejor para prepararla es escoger unas peras que no estén muy maduras, para que puedan cocer sin deshacerse. Tampoco muy duras, porque entonces no chuparán bien el vino con las especias, que se puede aderezar al gusto.

Lo básico es canela, a partir de ahí, jugar e imaginar. A mí me gusta el toque del anís estrellado, porque me vuelve loca, me gusta morderlo, incluso.

En cuanto al vino… Yo no le pongo un vino malo malísimo, tampoco uno maravilloso. Suelo usar un vino que usaría para comer un día de diario, por ejemplo. De los que no pican en el bolsillo, pero alegran el paladar. Se pueden tomar frías o calientes, al gusto, y acompañarlas con nata, chantilly, crema pastelera, helado. Personalmente, me gusta la pera fría y regarla en el momento de servir con un poco del almíbar de vino calentito.

Ingredientes (para 6 peras): -6 peras (1,73€) -1 botella de vino tinto (6,45€) -1 vasito de azúcar (0,52€) -1 estrella de anís (0,17€) -1 rama de canela (0,41€) -1 limón (0,44€)

Preparación

—Pelar las peras, manteniendo el rabito y haciéndoles un corte recto en la base para que se aguanten de pie luego en el plato.

—Bañar las peras en el zumo del limón para evitar que se pongan negras.

—En un cazo poner el vino, el azúcar, el anís estrellado, la rama de canela y la piel del limón.

—Cuando se haya disuelto el azúcar, añadir las peras, el zumo del limón en el que las hemos bañado y dejar cocer a fuego lento unos 35 minutos. Cada diez minutos comprobad que las peras están completamente sumergidas en el vino y, si no es así, dadles la vuelta para que se impregnen bien.

—El tiempo no es exacto, depende de la madurez y el tipo de pera; mejor, a partir de los 20 minutos, ir comprobando si ya están blanditas.

—Cuando estén cocidas, retirar con mucho cuidado de no dañarlas, subir un poco el fuego y dejar que reduzca el vino con las especias, hasta que tenga la consistencia de un almíbar ligero.

—Se pueden servir frías, en ese caso, a la nevera cuando hayan atemperado, o calientes, al gusto.

Precio total: 9,72 € Por pera: 1,62 €

El toque gourmet

Montar nata con azúcar y servir las peras con una cucharada bien densa.