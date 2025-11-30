Las 'viajeras del espacio' aterrizan en el Centre Cultural de Jesús
La compañía Baal trae a Ibiza la obra "A&S Viatgeres de l'espai", que se representará el sábado 6 de diciembre. Las entradas ya están a la venta en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària y en taquilla.
El Centre Cultural de Jesús se convertirá en el escenario de una "experiencia única" el próximo sábado 6 de diciembre a las seis de la tarde. La compañía mallorquina de danza contemporánea Baal ofrecerá el espectáculo de danza 'A&S Viatgeres de l'espai', según anuncia el Ayuntamiento de Santa Eulària.
Se trata de una obra de 45 minutos que se presenta sin diálogos para potenciar la expresión visual y el movimiento. Está diseñada para público de a partir de dos años y destaca por su fusión de danza y tecnología interactiva, presentando un espectáculo abstracto, plástico y pictórico.
Una aventura de seres extraños
La obra narra la historia de dos seres extraños que, navegando por un universo fascinante, se encuentran y deciden embarcarse en una aventura para jugar con humanos terrestres. En su viaje, sin embargo, deberán enfrentar una tempestad que pone en duda si lograrán llegar a su destino y cumplir su sueño.
Con la participación del público, la obra busca fomentar la empatía, el diálogo y la comunicación en un entorno del todo extraordinario. Las entradas para este espectáculo ya pueden adquirirse: de forma online por ocho euros (+ gastos de gestión) en la web santaeulariadesriu.com o en taquilla por diez euros.
Esta función forma parte del circuito Danza a Escena, que gestiona La Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública y, según destaca el Consistorio, se llevará a cabo en el Centre Cultural de Jesús como parte de las presentaciones que debían realizarse en el auditorio de Cas Serres. Estas se cancelaron debido a las inundaciones que provocaron las tormentas de hace dos meses.
