El Consell de Ibiza defiende la labor del arqueólogo Joan Ramon Torres ante las críticas del GEN-GOB a su gestión

El Consell de Ibiza respalda el trabajo que Joan Ramon Torres, arqueólogo de la institución, ha desarrollado a lo largo de su carrera después de que el GEN-GOB le otorgase un accésit del Premi Formigó 2025. Con este galardón, la entidad distingue a quienes consideran responsables de la degradación del medio ambiente y el patrimonio de la isla.

Ante las acusaciones al trabajo de Torres, el Consell de Ibiza ha remitido una nota en la que expresa "respeto institucional" y señala que "los empleados públicos ejercen sus funciones con responsabilidad y dedicación". "Su tarea forma parte del funcionamiento ordinario y continuado de la administración", apunta en el comunicado.

Sobre el trabajo del arqueólogo, indica: "Ha contribuido durante años en el área de patrimonio desde su puesto de trabajo, participando en procesos de documentación, gestión y seguimiento de diferentes expedientes relacionados con el patrimonio histórico y arqueológico de la isla".

La institución remarca su "experiencia acumulada y el conocimiento que ha puesto a disposición del Consell a lo largo del tiempo", por lo que agradece la aportación de Torres "en las funciones que le han sido encomendadas".

La nota concluye destacando la voluntad del Consell de continuar "trabajando con rigor y profesionalidad en la protección y preservación del patrimonio cultural de la isla, contando con los equipos técnicos que forman parte y valorando su trabajo con objetividad y respeto".

Críticas del GEN-GOB

La junta directiva del grupo ecologista concedió este reconocimiento a Joan Ramon Torres al criticar la falta de cambios de calado en la protección arqueológica. Asimismo, le atribuyó omisiones en la defensa de yacimientos afectados por grandes obras, así como el "deterioro de enclaves" arqueológicos como sa Caleta o el Cap des Llibrell.

Este accésit también se otorgó a Rosa Gurrea, técnica del Ayuntamiento de Vila, mientras el principal Premi Formigó recayó en la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, a la que el GEN-GOB acusa de agravar la “emergencia territorial, social y ambiental” de Ibiza y del conjunto de las islas. El Ayuntamiento de Ibiza también ha mostrado su apoyo a esta técnica municipal.