La balsa de riego de sa Rota incluirá un parque solar con un millar de placas flotantes

La balsa de regadío de sa Rota, que ha entrado en funcionamiento este año gracias a la inyección de agua desalada, complementará su función agrícola con la generación de energías limpias. El Institut Balear de la Energia, dependiente del Govern balear, dispone del proyecto para crear un parque fotovoltaico sobre el espejo de aguas del estanque, con el que se prevé alcanzar una potencia pico de 576 kWp; es decir, una energía equivalente a la que consumen unos dos centenares de viviendas, según la media registrada en España.

Plano aéreo del proyecto del parque fotovoltaico en la balsa. | DI

El proyecto, redactado por la empresa de ingeniería Solvent Iniciativas, se encuentra en estos momentos en la fase de exposición pública, el proceso administrativo previo a su licitación. En total, se contempla la instalación de 960 paneles fotovoltaicos, cada uno de ellos con una capacidad de 600 W.

A su vez, estas placas se sostendrán sobre una estructura modular flotante, sujeta con cabos desde los muros laterales del estanque. La planta ocupará 2.480 metros cuadrados, el 10% de la superficie de la balsa de riego.

Contener la evaporación

Además de la generación de energía limpia, libre de las emisiones de dióxido de carbono, la instalación supondrá un beneficio añadido: como las placas crean una zona de sombra considerable sobre el espejo de aguas, contribuye a reducir su evaporación.

La planta fotovoltaica se completará con una línea de baja tensión subterránea, la instalación de cuatro inversores, un centro de transformación y otro de maniobra, así como la línea de evacuación hasta la conexión, según se detalla en la memoria de este proyecto.

Mediante este sistema, no solo se prevé que la balsa de sa Rota pueda autoabastecerse energéticamente, sino que podrá aportar la energía sobrante para la red eléctrica.

Las utilidades de la balsa se completarán con el apoyo a la lucha contra incendios, ya que se convierte en un punto de recarga para los medios aéreos del Institut Balear de la Natura. Así, se va a balizar con boyas un área de un mínimo de 500 metros cuadrados para facilitar la maniobra de los helicópteros.

El parque fotovoltaico está presupuestada en 1,13 millones de euros y se ha fijado un plazo de ejecución para las obras de cuatro meses, según consta en la memoria. Esta iniciativa se incluye en un proyecto global de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del Govern para crear parques fotovoltaicos flotantes en las 14 balsas de regadío de Balears.

El ejecutivo autonómico destaca las ventajas de este modelo porque aprovecha una infraestructura existente, con lo que no consume más territorio.

Una espera de 30 años

Después de la fase de pruebas iniciada el pasado mes de mayo, la balsa de sa Rota ha empezado a abastecer con normalidad, desde el pasado mes de octubre, a una comunidad de regantes formada por 19 agricultores de Santa Eulària y Sant Llorenç. Eso sí, para llegar a este momento ha transcurrido un largo periodo de abandono de esta infraestructura, ya que se inauguró en 1995.

El exceso de salinidad de las aguas, procedentes de la depuradora de Santa Eulària, ha impedido que durante todos estos años pudiera reutilizarse para la agricultura. Para remediar el defecto, el Govern balear recurrió a una costosa solución, a instancias del Consell de Ibiza, y decidió inyectar hasta 87.000 metros cúbicos de agua desalada; es decir, casi la mitad de la capacidad total del estanque.

En estos momentos, la balsa de sa Rota puede regar una superficie de 88 hectáreas, a través de 34 hidrantes activos, destinada principalmente al cultivo de cítricos.