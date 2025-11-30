Los autónomos de Ibiza alzan la voz: "El sistema nos endeuda y nos obliga a cerrar"

Más de medio millar de personas (concretamente, alrededor de 650 personas, según detalla el recuento de la Policía Local) han salido a las calles de Ibiza este domingo por la mañana para participar en la manifestación en apoyo a los autónomos, por una situación que tachan de asfixia económica y burocrática. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, de carácter nacional, había llamado a alzar la voz en varios puntos del país, y la ciudad de Ibiza no ha quedado al margen de esta protesta, que ha recorrido el centro desde el parque de la Paz hasta el paseo de Vara de Rey, donde Bárbara Hermosilla y Aisha Bonet, coordinadoras de dicha entidad en la isla, han leído el manifiesto.

"Pedimos algo tan simple como justo: cuotas proporcionales a lo que realmente ingresamos, mes a mes. Es inaceptable pagar incluso cuando no facturamos. El sistema actual nos endeuda y nos obliga a cerrar. No cuotas mínimas absurdas, no pagos por estar enfermos, no obligaciones que nos hunden antes de empezar", han expresado frente a los aplausos de los asistentes, la gran mayoría de los cuales eran autónomos. También han acudido otro tipo de trabajadores, en señal de solidaridad. Y es que precisamente la organización de la manifestación hace hincapié en que los autónomos, en su mayoría pequeños empresarios, son quienes dan vida a los barrios, sosteniendo el comercio local y los negocios de proximidad. "Es un problema de todos", decían asistentes a la convocatoria.

Denuncian una "sangría"

Muchos alzaban sus manos con guantes rojos a modo de protesta, en clara alusión a la "sangría" que denuncian. Durante el recorrido, en su mayor parte por la avenida España, se han escuchado cánticos como "No más burocracia, queremos eficacia", "Sin autónomos aquí, el país llega a su fin", "Pagar y callar, así no puedo más" o el "Basta ya" con el que han iniciado la marcha, ante la mirada de muchos vecinos desde sus balcones o desde las terrazas de los bares y cafeterías de Vila.

"Pedimos una prestación por desempleo real, no un muro, no un sistema que solo cubre al 10% de quienes cierran. Cotizamos, pagamos; merecemos protección. Queremos la sustitución con cotización reducida durante la baja, la maternidad o el cuidado familiar", han proseguido Hermosilla y Bonet durante la lectura del manifiesto. En este sentido, también han hablado del "derecho al luto": "Porque para miles de negocios, un solo día de baja significa pérdidas irreversibles y hundimiento".

Tampoco ha faltado la queja por la burocracia, que "genera miedo y sanciones": "Queremos una ventanilla única y formularios claros, y que Hacienda y la Seguridad Social nos hablen en un lenguaje comprensible, no en jerga jurídica arcaica".

Por otro lado, exigen "la deducción inmediata del 100% de todas las herramientas y la tecnología", para "no castigar la inversión". "Necesitamos liquidez ahora para innovar y competir, no tener que esperar cinco o diez años por ello". Otra de las demandas del texto es que el IVA y las cotizaciones de los empleados de los autónomos "vayan directamente a la Agencia Tributaria, un modelo sin intermediarios, como ya existe en otros países europeos, que alivie nuestra tesorería".

Por un sistema "simple y justo"

"Pedimos dejar de ser los recaudadores del Estado. No puede ser que adelantemos un dinero que ni siquiera es nuestro, arriesgando sanciones, tensiones de tesorería y cierres. Hay sistemas automáticos en media Europa. Queremos uno así: simple, justo y lógico", han añadido durante el manifiesto, interrumpido en más de una ocasión por los aplausos.

Este listado de reivindicaciones ha concluido con la demanda de "protección para los hogares" de los autónomos. "Un error administrativo no puede poner en riesgo la casa de una familia. Exigimos la separación estricta del patrimonio empresarial y personal. ¡Que la vivienda habitual sea intocable! El autónomo no es el aval permanente del sistema".

Las oradoras ya han avisado de que esta movilización no termina aquí, dando a entender que no descartan nuevas protestas como la de este domingo. "Nos han escuchado en la calle y ahora deben hacerlo en las instituciones (...) Somos la fuerza que abre la persiana cada mañana, los que arriesgamos y los que creamos empleo. No pedimos privilegios".

Aisha Bonet explica que hace ya un tiempo que empezó a organizarse esta movilización estatal, y que al ver, hace un par de semanas, que en Ibiza no había una convocatoria para este reivindicativo 30 de noviembre, pidió ayuda a los organizadores de la marcha en Mallorca, que ya estaba anunciada, para conseguir que los autónomos pitiusos también pudiesen salir a la calle. Así, Bonet (fotógrafa) montó equipo en Ibiza con Bárbara Hermosilla (actriz y directora de una escuela de cine) y Alicia Reina (hotelera), todas ellas coordinadoras en la isla de la Plataforma mencionada.