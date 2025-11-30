Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un árbol para los buenos deseos esta Navidad

Un árbol para los buenos deseos esta Navidad | J. A. RIERA

Redacción Ibiza

Numerosos adultos y niños colgaron este viernes, durante el acto oficial de encendido de las luces, sus mensajes para 2026 en el Árbol de los Buenos Deseos que despliega sus ramas en la Navidad de Sant Antoni.

