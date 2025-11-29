Santa Eulària, “el municipio con el alquiler más caro de España”: el PSOE propone usar el IBI para abaratar la vivienda

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària ha presentado una batería de propuestas fiscales para modificar la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de incentivar el alquiler asequible, sacar al mercado pisos vacíos de grandes tenedores y desincentivar el uso turístico de viviendas.

Las alegaciones del PSOE se han registrado sobre la ordenanza fiscal del IBI que el equipo de gobierno que encabeza la alcaldesa Carmen Ferrer aprobó inicialmente el pasado mes de septiembre, y se centran en el capítulo de bonificaciones.

La concejala socialista Marina Morales Costa reclama al equipo de gobierno que “deje de mirar hacia otro lado y afronte de forma valiente el principal problema del municipio”. “Aflorar pisos vacíos y de grandes tenedores y desincentivar la vivienda turística, junto con la persecución de la oferta turística ilegal, tiene que ser una prioridad”, subraya.

El PSOE plantea una bonificación del 80% del IBI para los propietarios que mantengan sus viviendas en alquiler por debajo del índice de precios fijado por el Estado. “Los propietarios que cumplan con el índice de precios deberían recibir bonificaciones en el pago del IBI. Así incentivamos el alquiler asequible y conseguimos que salgan al mercado pisos que están actualmente vacíos”, argumenta Morales.

Recargos en el IBI

En sentido contrario, los socialistas proponen introducir recargos en el impuesto: un recargo del 100% del IBI para los propietarios de cuatro o más viviendas de uso residencial —los llamados grandes tenedores— y un recargo del 50% para las viviendas turísticas, con la intención de que este tipo de uso “aporte más a las arcas municipales” y pierda atractivo frente al alquiler residencial.

Morales enmarca estas medidas en la necesidad de “hacer frente a la emergencia habitacional que sufre Santa Eulària”, donde, recuerda, “somos el municipio con el alquiler más caro de España”. Según los datos del INE citados por el PSOE, en el municipio hay 6.085 viviendas sin ocupación permanente y más de mil viviendas turísticas, una “ingente cantidad de pisos vacíos, muchos en manos de grandes tenedores”, que los socialistas quieren movilizar mediante la fiscalidad municipal.