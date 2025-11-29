Sant Antoni enciende las luces y estrena su gran mercado navideño

Sant Antoni abrió este viernes oficialmente sus fiestas navideñas con el encendido del alumbrado y del gran árbol en el Passeig de ses Fonts: un momento arropado por un recital de villancicos interpretado por alumnado de varios colegios del municipio. Con el acto quedaron también inaugurados el Mercat de Nadal y los dos espacios mágicos para familias: los Duendes Juguetones y el Árbol de los Buenos Deseos.

En la zona de Duendes Juguetones, los más pequeños se estrenaron con juegos, además de talleres de manualidades, cuentacuentos y miniespectáculos duendes. El Ayuntamiento confirmó que cada lunes no festivo será el ‘Día del Niño’, con todas las atracciones gratuitas para aprovechar al máximo la propuesta familiar. El Árbol de los Buenos Deseos se convirtió en otro punto de encuentro: mayores y pequeños colgaron sus mensajes para 2026, posaron en el photocall de la Cierva Blanca con su trineo y se animaron con el karaoke navideño de villancicos.

Encendido de luces navideñas en Sant Antoni / J.A. Riera

El corazón de la programación vuelve a ser el Mercat de Nadal, que reúne 20 casetas de restauración, artesanía y comercio distribuidas alrededor de las fuentes, junto al escenario y el árbol navideño. La zona contará durante toda la campaña con ambientación musical, espectáculos, actividades infantiles y un ciclo de conciertos con bandas y artistas de estilos diversos: The Rosemary Family, Antena Libre, Swingin Tónic Band, Soul Doctor, Ibosim Flamenco, Joven Dolores, Sofía Martin, Reya Thomas & Friends, Esta me la sé, entre otros.

A la oferta musical se sumarán varias fiestas temáticas a cargo de La Verbenita, K Rico Party, La Movida y la Hippi House, que transformarán el paseo en una ‘pista de esquí’ con actividades, nieve y decoración invernal. Con este arranque festivo, Sant Antoni activa un calendario pensado para todos los públicos que llenará el centro toda la Navidad.