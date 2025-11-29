La primera ‘fira’ en Ibiza de «un buen pollo payés» que «sabe a campo»

Un pollo payés no tiene ni punto de comparación con uno industrial. Se nota en el color, la textura, el sabor e incluso el olor de la carne... Son tan diferentes que podrían tratarse como dos especies distintas, según describen los participantes de la primera ‘Fira des poll pagès’ celebrada este sábado en Sant Miquel.

Los concursantes no son muchos, igual que los asistentes, algo que puede ser consecuencia de un calendario con muchas actividades repartidas por toda la isla. Sin embargo, la mayoría de los siete equipos que se han animado a cocinar cuentan con una amplia experiencia en el terreno de las ferias gastronómicas y, por qué no decirlo, en la preparación de un bien tan preciado como el que hoy se pone en valor.

«Nosotros siempre hemos tenido animales en casa y los pollos que ahora vemos en los supermercados son muy diferentes a un buen pollo payés», resume Rafel Roselló, cocinero de la colla Los Pichones. De hecho, «un buen pollo payés» es una de las frases que más se repiten en esta jornada, como si más que un adjetivo, «bueno» formase parte de la variedad de pollo criada en Ibiza.

Las características de lo «bueno»

Lo corroboran también las palabras de Esidro Ramis, uno de los socios fundadores de Carn&Coop, que participa en esta feria. «Un buen trozo de pollo payés no tiene nada que ver con esos pollos blancos que vienen de fábricas industriales», indica. «Sólo con el olor que hace y, sobre todo el sabor, que es el de una carne tierna pero que tiene un poco de cuerpo... No tienen nada que ver. Es otro mundo», ratifica.

Estas cualidades dependen de varios factores, que no solo están relacionados con los beneficios de la tierra y el aire ibicencos. El color de la carne, por ejemplo, está directamente relacionado con la alimentación del pollo, normalmente a base de maíz, lo que explica que el payés sea más amarillo que el criado en cadena. Además, la calidad de vida de este pollo es mejor que la de uno industrial, al que se le alimenta en gran cantidad y con ultraprocesados para que crezca mucho más rápido.

Ahora, en tiempo de gripe aviar, una enfermedad infecciosa que afecta a las aves pero que tiene potencial para afectar a los mamíferos, esta libertad se vigila, como explica Ramis: «La traen las aves migratorias, que son las que van a infectar, pero tenemos los bebederos y comederos dentro del corral, por lo que tenemos mucho ganado y, cuando soltamos las gallinas, siempre estamos cerca vigilando que no vengan animales de fuera».

Esta práctica es tan habitual como lo es el pollo payés en la cocina ibicenca. «Por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de matanzas, siempre se mata a un pollo para hacer con el arroz, aparte del cerdo», señala Ramis. También se hacen platos como el que prepara su equipo, una hamburguesa de pollo payés con un trozo de sobrasada, queso cheddar y pan de hamburguesa. O como el que cocina la colla de Los Pichones: «Un arroz con pollo tipo paella con caldo de pescado y un poco de marisco para acompañar», indica Roselló.

La clave del acompañante

Otra variedad en la carta de esta feria son las fajitas de pollo payés que preparan María y Paula Ferrer Cano, siguiendo las directrices de su abuela María Torres Cardona.

Ella, que vigila la cazuela con el pollo payés y varias verduras, destaca la importancia de los ingredientes que acompañan al componente principal. Esto, según apunta, determinará cómo olerá el plato, ese que, unido al sabor, se queda en la memoria.

«Si haces un pollo con caldo, su olor es buenísimo, si lo haces con un sofrito para hacer un arroz, cambia, y si lo haces así [en fajitas] disfrutas más del sabor, porque olor no hace», bromea Torres. Ramis coincide con ella: «Depende mucho de todo lo que pones, porque son importantes todos los ingredientes. Según los que utilices, harás un plato más bueno o más malo».

Sepa mejor o peor, el aroma del pollo payés en la cocina resulta «familiar» y recuerda «a casa», según opinan las hermanas Ferrer. «Su olor sabe a campo», valora Amira Álvarez, que participa en la feria con el equipo del restaurante de fusión japonesa-peruana Amankaya. «Somos del área andina y nuestros pollos también están criados a la antigua, alimentados con maíz, con todo lo que la tierra produce... Y ese sabor es el que queremos transmitir a los demás», explica. Para conseguirlo, cuentan con una carta que además de alitas de pollo y pan bao incluye una opción sin gluten: «Lleva patacón, que es plátano verde relleno de pollo payés», indica.

El pan bao (el esponjoso que se cocina con vapor) también forma parte del plato de Otger Torra y Francesca Magliocca, que frecuentan ferias y eventos con Camàlic Food Truck. En Sant Miquel preparan un bao de pollo kaarage: «Pollo frito al estilo japonés, marinado, con mayonesa de siracha [hecha a base de chiles rojos] y jalapeños», detalla Torra.

Sabor a hogar

Su plato principal cuenta, sin duda, con pollo payés, un alimento que a Torra también le trae el hogar a la mente: «Me recuerda cuando era pequeño. Cuando se mataba al animal en casa, se desplumaba y todo... Nos enseñaban los tíos y los abuelos, y luego se cocinaba».

«Yo no soy de aquí y igual no tengo tantos recuerdos de la infancia relacionados con la preparación del pollo, pero me gusta mucho la cultura ibicenca. Todo lo que se haga con comida típica es muy agradable», cuenta Ana, junto a Martina y Vicky, del equipo presentado como ‘Las cocinitas’.

Con este nombre no parece extraño que se hayan atrevido a preparar dos platos: una versión de sofrit pagès al que añaden una picada de frutos secos y «un pollo a la brasa con toques latinos».

Frente a su puesto, cerca de la una de la tarde pasan Ana Paula y Francisco Cueva, dos recién llegados a la isla. Se han mudado aquí por trabajo y se enteraron por la prensa de la feria del pollo payés. Todavía no han probado ningún plato pero, tras visitar todos los puestos, aseguran: «Se ve muy bien todo». «Queremos aprender un poco y ver cómo se hace», añade Cueva, antes de aclarar el por qué: «Creo que la comida siempre está conectada a recuerdos y a nuestra cultura».

En esta cultura es imprescindible el uso del producto local, que hay que utilizar «para no ir perdiendo cosas», opina Jasmine, ganadora el año pasado de la categoría infantil del concurso Top Cuiner. Lo cuenta antes de saber que su croqueta de pollo y pebrassos la convertirán en la única premiada del día. Un día que evidencia que el pollo payés es mucho más que un producto: es un vínculo con la tierra y las historias que la sostienen.