Piscina, casa de invitados y huerto: la vida en el campo de una villa de casi 3,5 millones de euros en Ibiza
La finca se encuentra en el valle de Es Gelabert en la zona de Sant Mateu
La inmobiliaria Best ha sacado al mercado la villa Es Ginebràs, una finca en venta situada en el tranquilo valle de Es Gelabert, en Sant Mateu, "donde la esencia rural más auténtica de Ibiza se combina con el máximo confort", como describe el anuncio. La propiedad, una de las más singulares de la zona, tiene un precio de 3.325.000 euros.
La finca se asienta sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados, rodeada de olivos, higueras y almendros centenarios. En ella se ubica una casa principal de 225 metros cuadrados, una casa de invitados con un dormitorio y un baño, así como un amplio porche con zona de barbacoa, "pensado para disfrutar del aire libre durante todo el año", apuntan desde la inmobiliaria. Completa el conjunto una piscina privada, "ideal para refrescarse bajo el sol de Ibiza".
En total, la propiedad ofrece cuatro dormitorios y tres baños, además de varias dependencias auxiliares que refuerzan su carácter de finca tradicional: huerto, gallinero y trastero, concebidos para quien busca una vida más cercana al campo sin renunciar a las comodidades actuales.
El inmueble en venta cuenta con un valor añadido: su pozo propio, que permite regar el huerto y los árboles frutales, favoreciendo la autosuficiencia y la sostenibilidad. El entorno, protegido y seguro, garantiza privacidad absoluta y ofrece espectaculares vistas del paisaje natural de Ibiza, con inolvidables puestas de sol.
“Es Ginebràs no es solo una casa; es un estilo de vida”, destacan desde Best.
