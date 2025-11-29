Llama la atención
La polémica modificación de la ordenanza municipal que permite que la grúa se lleve los vehículos que lleven más de 72 horas aparcados en el mismo lugar, que finalmente fue aprobada este jueves por el pleno municipal, aunque no logró el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición. PSOE y Vox se abstuvieron y Unidas Podemos votó en contra.
El nuevo paso para demoler la estructura que lleva casi cinco décadas afeando la zona de Cala d’en Serra. La demolición ha salido ahora a exposición pública y ya está aprobado el proyecto de ejecución de las obras, pero se trata de una de esas actuaciones que acumulan demora tras demora y que parece que no se van a hacer nunca. Habrá que esperar que esta sea la definitiva.
Que el Ayuntamiento de Sant Joan haya tenido que prohibir fumar en sus ya declaradas ‘playas sin humos’ porque nadie respetaba las indicaciones. Al final hay que acudir a las medidas coercitivas, en este caso poner multas de entre 300 y 3.000 euros, porque las advertencias sin palo no funcionan. De momento está prohibido fumar en los arenales de Port de Sant Miquel y sa Cala.
