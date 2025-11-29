Los jugadores del histórico Hogar 2000 CF se reencuentran en Ibiza
El equipo fue campeón en categoría infantil durante dos temporadas consecutivas
Los exjugadores del Hogar 2000 CF de los años 80 celebraron este viernes una cena de reencuentro en el restaurante Ciento80 de Ibiza, donde rememoraron una de las etapas más brillantes del fútbol base de la isla.
El Hogar 2000 CF fue campeón en categoría infantil durante dos temporadas consecutivas y, ya en juveniles, encadenó tres títulos seguidos, firmando un ciclo ganador que dejó huella en las ligas locales.
A la cita acudieron, entre otros, Berto, Armando, Miguel, Roldán, Pepe Puertas, Jeró, Tito y Toñito, nombres muy recordados por los aficionados ibicencos. Varios de ellos llegaron a competir en categorías superiores: Berto y Jero jugaron en Segunda B con la SD Ibiza y en Tercera División con el Hospitalet. Junto a ellos también militaron en esas categorías Manuel Moreno y Miguel, el portero del equipo.
La velada sirvió para compartir anécdotas, recuperar viejas amistades y rendir un pequeño homenaje a una generación que marcó un antes y un después en el fútbol juvenil de Ibiza.
