Jesús Plata, Can Gossos: “En Ibiza se abandonan por habitante casi el doble de perros que en el resto de España”

En Ibiza se abandonan alrededor de mil perros al año, una cifra que “por habitante casi duplica” la media nacional, afirmó el codirector del refugio Can Gossos, Jesús Plata, durante la jornada Perros abandonados en Ibiza: causas y soluciones celebrada en el Club Diario de Ibiza con motivo del décimo aniversario de la fundación. Plata subrayó que casi la mitad de los abandonos en la isla están vinculados a problemas de vivienda —alquileres que no admiten mascotas o traslados a la Península—. En el conjunto de España, el estudio de Affinity cifra en 173.867 los perros abandonados en 2024.

La mesa redonda celebrada en el Club Diario de Ibiza / Inés González

El encuentro, en el que se presentaron datos, proyectos y líneas de trabajo, contó con la participación de Francisco Capacete, especialista en derecho animal; Pepita Torres, concejala de Bienestar Animal y Medio Ambiente de Sant Antoni; José Miguel Castillejo, codirector de Can Gossos y educador canino; Miguel Quiñones, responsable y veterinario del Centro de Protección animal de Sa Coma), y Belén Balaguer (veterinaria de Can Gossos).

700 animales adoptados

Can Gossos, gestionado por la Fundación Gossos —creada en Basilea por Gigi Oeri—, opera desde 2017 en unas instalaciones de 17 hectáreas próximas a Sant Rafel. El centro dispone de cuatro módulos, clínica veterinaria y oficina, y puede acoger hasta 120 perros, alojados en grupo o individualmente en cheniles con zona interior climatizada y terraza con acceso al parque. Desde su apertura, más de 700 animales han sido adoptados entre Ibiza y Suiza.

La entidad remarcó su objetivo de ofrecer una segunda oportunidad a los perros abandonados y de impulsar una mayor corresponsabilidad social frente al abandono, con especial atención al impacto del mercado de la vivienda en la tenencia responsable.