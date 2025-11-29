El superyate de lujo que sorprende en Ibiza: así es el barco de 8,7 millones amarrado en Sant Antoni
Se trata del 'IV Dreams', que puede alojar hasta doce invitados
Con la llegada del frío, la mayoría de los yates de lujo que recorren Ibiza durante la temporada de verano abandonan la isla. Por eso en esta época llama la atención cuando se avista alguna de estas embarcaciones navegando las costas baleares o amarradas en puertos pitiusos.
Este es el caso del yate a motor 'IV Dreams', que se encuentra en Sant Antoni desde este viernes por la noche, cuando arribó procedente de Alcudia. Se trata de un barco de la linea Saetta 106 de 33 metros de eslora con bandera maltesa lanzado en 2019 por el astillero Custom Line, una marca del grupo italiano Ferretti.
El diseño exterior de la embarcación es obra de Francesco Paszkowski, quien también estuvo a cargo del diseño interior junto a Margherita Casprini. El superyate cuenta con 2 motores diésel MTY que alcanzan una velocidad máxima de 26 nudos.
El 'IV Dreams' cuenta con cinco camarotes que alojan hasta doce invitados, quienes pueden disfrutar de 220 metros cuadrados con superficies iluminadas con luz natural debido al acristalamiento de altura completa. Además, cuenta con acomodación para cinco miembros de la tripulación, incluido el capitán.
En 2020, Custom Line 106 ’IV Dreams' recibió dos distinciones en el World Superyacht Awards. El precio de este barco puede rondar los 8,7 millones de euros.
