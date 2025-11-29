Lourdes Cardona seguirá al frente del PP de Vila

El Partido Popular de Ibiza ha reelegido a Lourdes Cardona como presidenta de la agrupación municipal de Vila. En este contexto, la popular ha destacado "la ilusión y la convicción de que el proyecto del PP es el que mejor defiende los intereses de nuestros ciudadanos" y ha apostado por "un proyecto de continuidad del que todos formamos parte".

"Han sido cuatro años de dedicación a un proyecto común que no tendría razón de ser sin sus afiliados y simpatizantes, que sois el motor y altavoz de este proyecto", ha agregado Cardona, quien también ha puesto de manifiesto la labor del partido insular y del alcalde, Rafael Triguero, al frente del Consistorio.

Por su parte, el presidente insular, José Vicente Marí, ha realzado la figura de Lourdes Cardona y ha recordado que "hicimos el cambio en la ciudad y ahora hay que consolidarlo. Hoy el compromiso es con la ciudad y con nuestro país, para no volver atrás en Vila y para ganar futuro en España".

Triguero, por su parte, ha explicado que "el PP es el partido de la gente que se levanta temprano y trabaja duro, de las familias, de nuestros mayores y jóvenes. Cuando gobernamos lo hacemos para todos". Además, ha asegurado que es consciente de que "queda camino por recorrer" y ha ofrecido todo su apoyo a la reelegida presidenta.

Finalmente, Marí ha reiterado "la fortaleza y la unidad, ambas esenciales para generar confianza y ganar elecciones". En este sentido, ha destacado el trabajo tanto de Lourdes Cardona como de Rafael Triguero.