Lourdes Cardona seguirá al frente del PP de Vila
"El proyecto del PP es el que mejor defiende los intereses de nuestros ciudadanos", asegura la presidenta reelecta
El Partido Popular de Ibiza ha reelegido a Lourdes Cardona como presidenta de la agrupación municipal de Vila. En este contexto, la popular ha destacado "la ilusión y la convicción de que el proyecto del PP es el que mejor defiende los intereses de nuestros ciudadanos" y ha apostado por "un proyecto de continuidad del que todos formamos parte".
"Han sido cuatro años de dedicación a un proyecto común que no tendría razón de ser sin sus afiliados y simpatizantes, que sois el motor y altavoz de este proyecto", ha agregado Cardona, quien también ha puesto de manifiesto la labor del partido insular y del alcalde, Rafael Triguero, al frente del Consistorio.
Los afiliados y simpatizantes son el motor y altavoz de este proyecto
Por su parte, el presidente insular, José Vicente Marí, ha realzado la figura de Lourdes Cardona y ha recordado que "hicimos el cambio en la ciudad y ahora hay que consolidarlo. Hoy el compromiso es con la ciudad y con nuestro país, para no volver atrás en Vila y para ganar futuro en España".
Triguero, por su parte, ha explicado que "el PP es el partido de la gente que se levanta temprano y trabaja duro, de las familias, de nuestros mayores y jóvenes. Cuando gobernamos lo hacemos para todos". Además, ha asegurado que es consciente de que "queda camino por recorrer" y ha ofrecido todo su apoyo a la reelegida presidenta.
Finalmente, Marí ha reiterado "la fortaleza y la unidad, ambas esenciales para generar confianza y ganar elecciones". En este sentido, ha destacado el trabajo tanto de Lourdes Cardona como de Rafael Triguero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»