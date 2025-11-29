Norberto Ripoll: adiós a un artista forjador y viajero enamorado de Ibiza

Resulta complicado resumir una vida en unas líneas, y más aún algunas vidas. Mi padre, Norberto Ripoll Escandell, nació en Ibiza un 30 de enero de 1935. Fue el tercero de diez hermanos que se criaron en una familia trabajadora de la época, en una Ibiza salvajemente bella. Nunca faltaron en sus relatos anécdotas vividas en la niñez con sus hermanos, los amigos, las vivencias con Don Isidoro Macabich, mientras como monaguillo le ayudaba en las misas; las travesuras; los tiempos de seminario con un futuro padre Lucas, padre que ha oficiado su funeral el pasado día 17 de noviembre, con el sentimiento contenido de quien despide a un amigo, un amigo de infancia. Anécdotas de una infancia sana, en la que se compartía lo que se tenía y lo que no se tenía.

Siempre fue un artista y se decantó por cursar estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Ibiza. Vivió y murió amando la forja artística por encima de todas las actividades profesionales que posteriormente desarrolló en su vida. No hubo nunca un paseo en el que, si se tropezaba con algún trabajo de forja, no se le escapara un comentario… en algunos casos no exento de crítica: «És que ha fet aquest reguinyol, hauria d’estar a sa presó…». Ganó múltiples premios de forja a nivel nacional, premios que iban acompañados de dotación económica con los que empezó, muy joven, a abrir su taller y tiendas en diferentes lugares de la isla: mesas, sillas, puertas, decoraciones, recuerdos para un incipiente turismo que empezaba a conocer la isla. Siempre fue creativo: sacaba figuras hasta de la piel de una naranja.

Fue delineante proyectista, profesión que tiempo después le abriría las puertas profesionales en el extranjero.

Durante sus años de estudio en la Escuela de Artes y Oficios forjó una gran amistad con quien era el portero de la misma, un buen hombre con el que tenía largas charlas, de las que se aprenden sobre la vida, sobre las vidas difíciles. Dos hombres buenos. Todos los hijos varones de este hombre habían emigrado, dos a Argentina, uno a Argelia, como otros muchos que en esa época buscaban mejor vida en otros horizontes. Un día le comentó, con mucha felicidad, que iba a venir a visitarle una nieta, Guiguitte, hija de su hijo Vicente Vingut, emigrado casi de niño a Argelia, y de una menorquina también emigrante en Argelia. Con esta visita de una nieta a su abuelo para conocerle, cambió el futuro de mi padre para siempre.

Boda en Argelia

Tan solo quince días después de esta visita, mi padre viajaba a Argelia para conocer a la familia de mi futura madre, con el pequeño inconveniente de que perdió el avión. Mi padre siempre miraba mal la hora del reloj… a menudo te decía una hora menos de la que era… solo que en la época no había móviles para avisar, solo un telegrama que llegó al día siguiente. La cara de la familia de mi madre, trajeados esperando en el aeropuerto, no debía tener precio: un poema.

Finalmente hubo boda en 1961, en Argelia. La casualidad, el destino o como le queramos llamar hizo que mi madre trabajara en Argelia como secretaria de dirección en una empresa de construcción metalúrgica, con sede en Francia. Mi padre no tardó en hacerse un sitio como delineante proyectista apreciado y muy valorado, aunque siempre que podía se escapaba al taller a mancharse las manos.

Mi hermano nació en 1962, entre ruido de bombas y metralla, casi finalizando la guerra de independencia de Argelia. Con un niño de un mes, hubo que marchar, junto a toda la familia de mi madre, que tenía toda su vida en Argelia. Había que coger el primer barco, el primer avión —se dirigiera donde se dirigiera— y salir con lo puesto, sin mirar atrás. Eso hicieron, ellos y otros muchos.

Dentro del dolor de dejar atrás una vida y un futuro, mis padres tuvieron suerte: la empresa para la que trabajaban en Argelia les recolocó en su sede central de París, un París en plena efervescencia social y artística. Tampoco faltaron en mi casa anécdotas sobre esta época, pero nunca hubo victimismo o dramatismo. Cada cambio a lo largo de su vida procuró convertirlo en una oportunidad para crecer, conocer, experimentar. Mi padre siempre fue un curioso de la vida. Vivieron un bello París, en el que, siete años después de su llegada, nací yo. Pero por muy bella que fuera París… hacía frío, y tanto mi padre, ibicenco, como mi madre, pied-noir, necesitaban sol, luz… así que fueron a por el sol y la luz de la tierra de mi bella infancia: Nueva Caledonia, un pequeño paraíso que quedó para siempre en un rincón de nuestros corazones. Mi padre trabajó con la misma empresa ya como director, con proyectos importantes para la Guayana Francesa, Singapur, Tahití, etc., proyectos que le permitieron viajar, conocer mundo, culturas, personas. A mi padre le gustaban las personas, y él gustaba a las personas: se ganaba a cualquiera en la primera charla. Aprendió de cada cultura que conoció y la respetó profundamente; por ello también se ganó el respeto allá donde fue. Pasados unos años —años intensos, de los que crean recuerdos para varias vidas— las reivindicaciones independentistas en Nueva Caledonia hicieron temer a mis padres vivir una segunda Argelia, por lo que decidieron marchar y dejar atrás un hogar y una vida construida, antes de que tal vez tuvieran que hacerlo por segunda vez obligados. Hubo ofertas laborales para País Vasco, Canadá… pero mi padre siempre fue ibicenco; allá donde fuera, siempre fue un ibicenco con añoranza de su tierra. Nunca faltaron en mi casa paellas para invitados de cualquier nacionalidad o clase social, las charlas, las anécdotas, la añoranza de Ibiza. Tarde o temprano, su vuelta estaba escrita.

De Nueva Caledonia a Ibiza

Al llegar a Ibiza decidió cambiar de vida por completo: no quiso volver a saber de planos, de tablas de dibujo, de estructuras metálicas, de proyectos, ni en Ibiza ni en otros lugares. Cerró para siempre esa etapa, que quedó en el pasado. Tuvo dos negocios con los que pudo derrochar su don de gentes. Colaboró durante muchos años, y mientras pudo, con Cáritas, con la residencia de Cas Serres, con su parroquia, con todo aquel que necesitara ayuda y se la pidiera… o no se la pidiera.

Años antes de jubilarse, siempre nos decía: «Cualquier día os pinto un cuadro… porque yo sé pintar…». Nunca le hicimos mucho caso, la verdad sea dicha, tal vez porque también decía que sabía cantar y era un horror. Un día, por su cumpleaños, le regalé un lienzo, pintura, tinta china, hojas de dibujo… y resultó que sí: sí sabía pintar. Empezó a pintar y a dibujar y ya no paró hasta que la enfermedad, muy recientemente, le cansó demasiado. Era un hombre discreto; casi le obligamos a hacer exposiciones de todos los paisajes que vio en su vida por el mundo. Siempre me llamó la atención que casi todos sus cuadros fueran de Ibiza: su luz, sus campos, casas, personas. Disfrutó pintando, exponiendo, regalando a quien quiso regalarlos o donándolos a su parroquia para sorteos en obras benéficas.

Mi padre amó a su familia, amó su tierra, amó profundamente a su mujer, para la que abrió los ojos unos segundos antes de cerrarlos para siempre. Vivió intensamente cada etapa de su vida: una vida vivida. Hasta el último momento quiso vivir. Que en el cielo halle bellas y desconocidas gamas de colores con las que pintarnos hermosos caminos y se reencuentre con todas las buenas personas que marcharon antes que él. Descanse en paz, mi padre querido.