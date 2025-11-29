El GEN-GOB reprende a Prohens con el premio Formigó y homenajea a Joan Pereyra con el Savina

El GEN-GOB entregó este viernes sus Premios Savina y Formigó 2025 en una cena con socios y simpatizantes celebrada en el restaurante Es Cruce, en Sant Rafel, con la que la entidad ecologista recupera unos galardones que no convocaba desde hacía cuatro años. Estos premios, que se conceden desde 1987, distinguen a personas o colectivos por su defensa del medio ambiente y del patrimonio, y señalan, en el caso del Formigó, a quienes consideran responsables de su degradación.

El Premio Savina se otorgó a título póstumo a Joan Pereyra Tur, veterinario, buceador, fotógrafo submarino y directivo del GEN-GOB fallecido el pasado mes de abril. Recogió el galardón su viuda, Pepi Ribera. La organización destacó su papel en la reproducción en cautividad de la tortuga mediterránea con vistas a una futura reintroducción en Ibiza, así como su compromiso con el proyecto de la finca de Can Toni d’en Jaume Negre, en Sant Llorenç. Recordó también su trabajo como divulgador ambiental y su intensa actividad como buceador y fotógrafo del Mediterráneo, especialmente centrada en pequeños invertebrados y en el comportamiento de especies como el pulpo o el caballito de mar.

Joan Carles Palerm durante el acto / GEN GOB

“Más hormigón, más turistas y menos calidad de vida”

En el lado crítico, el Premio Formigó 2025 recayó en la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, a la que el GEN-GOB acusa de agravar la “emergencia territorial, social y ambiental” de Ibiza y del conjunto de las islas. La entidad denuncia que el fuerte crecimiento de población y de presión turística ha dejado en la isla acuíferos sobreexplotados, un territorio saturado, un paisaje rural convertido en recurso turístico y a parte de la población sin acceso a una vivienda digna. En este contexto, el colectivo ecologista señala el paquete legislativo del actual Govern, que, a su juicio, facilita nuevas construcciones, incrementa la edificabilidad, rebaja la protección del territorio y abre la puerta a la regularización de edificaciones en zonas sensibles, lo que, según el GEN-GOB, se traduce en “más hormigón, más turistas y menos calidad de vida”.

Además, la junta directiva del grupo ecologista concedió un accèssit del Premio Formigó a dos técnicos de Patrimonio: el arqueólogo Joan Ramon Torres, del Consell de Ibiza, y Rosa Gurrea, del Ayuntamiento de Vila. La entidad sostiene que los técnicos, por su estabilidad en la administración, tienen una responsabilidad directa en la protección del patrimonio más allá de los cambios políticos, y les reprocha la situación actual de numerosos bienes históricos de la isla.

En el caso de Joan Ramon, el GEN-GOB critica la falta de cambios de calado en la protección arqueológica y le atribuye omisiones en la defensa de yacimientos afectados por grandes obras, así como el "deterioro de enclaves" como sa Caleta o el Cap des Llibrell. De Rosa Gurrea cuestiona varias intervenciones en Dalt Vila que, según la entidad, han alterado la fisonomía de calles históricas, así como el "incumplimiento prolongado de las obligaciones sobre la gestión de materiales arqueológicos", siempre según el GEN-GOB.

Con la reactivación de estos premios, el GEN-GOB pretende reabrir el debate público sobre el modelo de crecimiento de Ibiza y el estado de su patrimonio, combinando el reconocimiento emocionado a quienes han dedicado su vida a proteger la isla con una denuncia frontal de las políticas y prácticas que, a su juicio, la empujan hacia el “colapso ambiental y social”.