Física y cambio climático en el inicio de curso de la UNED

«En un tiempo de cambios, la UNED reafirma su razón de ser: ofrecer una universidad pública, exigente y cercana, que comprende la realidad del alumnado y que no se limita solo a transmitir conocimientos, sino a abrir caminos y crear comunidades», explicó Isabel Maciel Torres, directora en funciones del centro asociado de la UNED en las Illes Balears, en el acto inaugural de comienzo de curso celebrado este viernes en su sede en Vila. Unas cincuenta personas acudieron al acto, que rindió un minuto de silencio a la profesora y tutora del centro Joana Caules Ameller, fallecida recientemente.

Maciel hizo balance en su intervención del pasado curso de la UNED, que concluyó con 439 estudiantes en su sede en Eivissa, de los cuales un 64% fueron mujeres. La directora destacó también la pluralidad de los estudiantes, con alumnos procedentes de varios países. «Esta diversidad enriquece la vida académica más allá del temario», declaró.

La ponencia inaugural corrió a cargo del profesor de la Universidad Claude Bernard de Lyon Alfonso San Miguel y versó sobre las revoluciones en el mundo de la ciencia y su papel para cambiar el mundo. El profesor inició su exposición recordando que muchas de las acciones cotidianas que realizamos hoy en día, como «hacer unas tostadas o conducir un coche», requieren de la física. Las primeras revoluciones científicas, explica San Miguel, «no tuvieron un impacto directo en la vida cotidiana de la gente, pero sí fueron de una gran importancia para futuros descubrimientos», destacó. El profesor hacía referencia a «revoluciones» como la transición de la mitología al racionalismo en la antigua Grecia, que «transformó la manera de pensar», la revolución copernicana o la newtoniana.

«Los avances en física están íntimamente ligados a la precisión de las medidas», recalcó San Miguel, quien añadió que la mecánica de Newton permitió grandes avances en la ingeniería en la invención de infraestructuras. «Sin mejores instrumentos científicos, no podremos avanzar en la comprensión del universo», recalcó.

Ignasi Wallis y el barco de vapor

Una de las revoluciones que San Miguel destacó en su charla fue la termodinámica, que permitió la invención de las máquinas de vapor. El profesor contó la llegada de las primeras máquinas de vapor a Eivissa, hacia el año 1870, para trabajar en labores en las minas de s’Argentera. Unos años después, en 1887, Ignacio Wallis y su hermano Joan adquirieron de Inglaterra el barco de vapor ‘Niny’, con el que abrieron la primera ruta regular en barco de vapor entre Eivissa y Barcelona. Poco después, en 1907, crearon la primera línea entre Eivissa y Formentera. «Esta revolución sí tuvo ya una influencia más directa en la población, pero trajo consigo un problema: la emisión de dióxido de carbono», afirmó.

Tras continuar su exposición relatando otras revoluciones científicas, como la electricidad y el magnetismo, San Miguel recordó que todos estos cambios produjeron una reacción al principio. «Con la electricidad, por ejemplo, muchos médicos la consideraban dañina. Hoy ocurre algo parecido con los móviles», afirmó.

La ciencia frente al cambio climático

San Miguel preguntó al público qué puede hacer la ciencia para reducir las emisiones de dióxido de carbono y luchar frente al cambio climático. «Estamos llegando a límites planetarios, pero tenemos casos en los que se han podido mejorar cosas gracias a la política y las decisiones comunes», explicó. «Con el agujero de la capa de ozono, 190 países del mundo se pusieron de acuerdo para cambiar el compuesto que lo estaba causando y conseguimos que se redujera», afirmó. Respecto al dióxido de carbono, San Miguel considera que la ciencia puede contribuir, pero consideró que «tenemos que cambiar la manera de ver y comportarnos en el mundo. Vivir con más poesía, quizá viajar menos y leer más», aseguró. «Se trata de un trabajo colectivo, de todas las ciencias, la sociedad y la política, en el que tenemos que jugar todos», concluyó.

Tras la ponencia, el acto continuó con el discurso de la recién graduada en Psicología Sira Pino, la entrega de diplomas para los graduados del curso anterior, reconocimientos para personal docente y administrativo con larga trayectoria en la UNED y concluyó con el himno universitario interpretado por un coro.