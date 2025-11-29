El Espacio Micus recibe la Navidad con vino caliente y una buena ración de arte

Para Manuel Salgado exponer en el Espacio Micus era «un sueño» que ha visto cumplido ahora con su participación en la exposición colectiva de Navidad de la galería, en la que se podrán contemplar también obras de los artistas Elena Vinyàrskaya y Julien Meunié. La responsable de este emblemática sala expositiva de Jesús, Katja Micus, es la comisaria de la muestra, que se inaugurará mañana entre las 11 y las 15 horas y que irá acompañada, como es ya costumbre, con «vino caliente».

Aunque la abstracción es la protagonista, hay un punto de realismo en la propuesta de este año, que aportan los trabajos de Vinyàrskaya y Meunié, un creador francés fallecido en Mallorca en 2001, cuya hija, Adriana Meunié, expuso en la muestra navideña del Espacio Micus de 2024. De este artista, la hija del pintor Eduard Micus ha seleccionado «una veintena de acrílicos sobre tela y acuarelas» pintadas entre 1985 y el 2000, durante su etapa en Mallorca. Lo que más le atrae a la comisaria de estas creaciones es que «desde la abstracción se insinúan paisajes».

Los cuadros del creador francés Julien Meunié, fallecido en Mallorca en 2001. / Espacio Micus

Madera quemada y roca viva

La escultura también tiene gran protagonismo en esta exposición gracias a la aportación de Manuel Salgado. «Vi su obra por primera vez en la exposición ‘Densidad sutil’, que inauguró en abril en el Far de ses Coves Blanques», cuenta Katja Micus sobre este artista multidisciplinar madrileño que se instaló en 2021 en Ibiza con la intención de centrarse únicamente en la escultura.

Esculturas con formas orgánicas del artista Manuel Salgado, que vive en Ibiza desde 2021. / Espacio Micus

En la el espacio de Jesús, Salgado muestra, a través de una veintena de piezas creadas entre 2022 y 2025, cuál ha sido su evolución en este tiempo. Hay esculturas de una primera etapa, en las que recurrió a la técnica japonesa Shou Sugi Ban, empleada para preservar la madera y consistente en quemar su superficie para hacerla más duradera y resistente al fuego, insectos y putrefacción. Haciendo uso de este método, tallaba la madera y luego la quemaba convirtiéndola en «una especie de piedra carbonizada». En el Espacio Micus se pueden ver algunos ejemplos de estos trabajos escultóricos acompañados por otros que hizo luego experimentando con piedras areniscas como el marés. En la galería el espectador puede comprobar cómo ha culminado esta búsqueda, que ha llevado a Salgado a la roca viva, el material de sus últimos trabajos. El escultor describe sus esculturas como «formas abstractas orgánicas» que nacen de la negociación entre la idea que quiere desarrollar y lo que la piedra le ofrece.

A Vinyàrskaya, creadora bielorrusa afincada en Formentera desde 2017, Katja Micus la conoció a través del promotor cultural Manolo Oya y en cuanto vio lo que hacía pensó que podría encajar bien en la exposición colectiva de Navidad. Licenciada en Traducción e Interpretación, fue en Formentera donde empezó a dar rienda suelta de forma natural a su vena artística «como terapia» para tratar de adaptarse a la isla.

Empezó haciendo dibujos y acuarelas hiperrealistas, pero cuando vio que ya había tocado techo y «entendió que detrás de la técnica no había nada más», comenzó a decantarse por la abstracción, aunque en sus trabajos siempre hay una pincelada de realismo, como podrá comprobar el público en el Espacio Micus, que reúne 21 obras suyas, la mayor parte de 2025. En ellas el óleo es la base, que combina a veces con «el pastel al óleo o con el carboncillo», que utiliza para los retratos.

Como en el caso de Salgado, para esta artista autodidacta exponer en un lugar tan especial como el Espacio Micus es un privilegio. «Me enamoré de la galería a primera vista y ahora no se me ocurre mejor lugar para mi obra», afirma.