‘Eivicadabra’, un festín de magia prenavideño en Ibiza con Jandro como plato fuerte

La tercera edición de ‘Eivicadabra’, que se celebrará entre el 6 y el 8 de diciembre, promete «hacer vibrar, soñar y reír al público» con magia de alto nivel y, lo mejor, «sin salir de Ibiza». Es lo que garantiza su director artístico y presentador, Albert Colomer, conocido artísticamente como el Mag Albert, que estas semanas trabaja a destajo para que el festival salga sobre ruedas con la ayuda, en bambalinas, de su compañero Karlus Soler. El plato fuerte de 2025 es Jandro, un fichaje con el que soñaba el polifacético showman gerundense desde que comenzó la andadura de esta aventura de la mano del Ayuntamiento de Ibiza y con la colaboración, entre otros, de Fundació Baleària.

Reconoce el gerente de Showsibiza. com que levantar ‘Eivicadabra’ y llevar a la isla a nombres de la magia reconocidos a nivel nacional e internacional que viajan con sus espectáculos por medio mundo no es tarea fácil, pero el proyecto se está consolidando y la cita isleña ya empieza a sonar y a despertar el interés de los profesionales del sector. Esto facilita que, poco a poco, el festival vaya creciendo y, de hecho, este año el programa cuenta con un espectáculo más que en 2024, en total, nueve, cuatro en Can Ventosa, de pago, y cinco gratuitos en la carpa de Navidad de Vara de Rey.

De magia cómica a «escapismo extremo»

‘La magia de Jandro’ la podrá disfrutar el público pitiuso en el auditorio del centro cultural de Vila durante la primera jornada, en dos sesiones, a las 17 y a las 20 horas. «Recién aterrizado de Las Vegas», el que fuera durante quince años mago, colaborador y coordinador de guiones del programa ‘El Hormiguero’ ofrecerá en Vila un espectáculo de magia cómica para toda la familia con sus mejores números, todos ellos de cosecha propia y aderezados con su característico humor. De su impresionante currículum, el Mag Albert destaca que es campeón de España de Magia Cómica y que es el único mago español que ha ganado en seis ocasiones y de forma consecutiva el prestigioso premio ‘Fool Us’ en Las Vegas.

El Mag Albert con el cartel de ‘Eivicadabra 2025’. / MARCELO SASTRE

Otra de las veladas con más gancho de esta edición es la Gala de magia, que se celebrará en Can Ventosa el 7 de diciembre a las 20 horas. Sus protagonistas ofrecerán a los espectadores los números que llevan años preparando y que han presentado a distintos certámenes. En esta función estará Celia Muñoz, la ventrílocua, además de cantante de ópera y actriz, que «ganó la sexta edición de ‘Got Talent España’, en 2021, y fue finalista de su versión americana.

En esta misma gala estará su hermano, Miguel Muñoz, que hizo el papel de mago en la película de Disney ‘Dumbo’, dirigida por Tim Burton. Artista de circo también, este madrileño atesora varios galardones, entre los que figura el Gran Premio Mundial de Magia FISM 2018. Actuará, asimismo, el Dúo Kybalion, formado por Inna Rudova y Guillermo Neumayer, referentes internacionales en el arte del quick change, es decir, en el cambio de vestuario rápido. El cartel de la gala lo completan Víctor Cerro, «el rey del escapismo extremo», y Rúbi & Fer, que presentarán el número con cartas y guitarras con el que conquistaron el 2º Premio Mundial de Magia de Cerca 2025. Además, sus integrantes, Rúbi Férez y Fernando Nadal, harán su show ‘Duo’, de casi una hora, el 6, el 7 y el 8 de diciembre a las 18.30 horas en la Sala Petita de Can Ventosa, con aforo para 50 personas.

Este año la oferta para los más pequeños, a partir de los 3 años, crece con propuestas como la de ‘Alokayto’. El espectáculo, programado el 8 de diciembre a las 17 horas en Can Ventosa, lo protagoniza Kayto, «uno de los mejores magos infantiles de España».

Niños y padres también podrán disfrutar de una buena dosis de magia en la carpa de Navidad de Vara de Rey con variados y originales números de artistas como Patri Zenner, conocida como la maga de la naturaleza, o Lola Mento, que se llevó el Premio Nacional de Magia 2024. Esta tercera edición contará, además , con el Mago Dálux, experto en apariciones y desapariciones; Luigi Ludus, que combina magia y música; y David Navares, «reconocido a nivel europeo en el ámbito de la magia cómica de calle y profesor en la Escuela de Magia ‘Ana Tamariz’».