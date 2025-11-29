Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Churros junto a la muralla

Churros junto a la muralla | DI

Churros junto a la muralla | DI

Redacción Ibiza

Esta semana la instalaron y ayer ya abrió sus puertas la churrería que en los últimos años se ubica por Navidad en el entorno de la plaza del Parque (junto al parque infantil de sa Sargantana), impregnando la zona de un aroma a churros y chocolate caliente que hizo salivar a más de uno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents