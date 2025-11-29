El Ayuntamiento de Ibiza sale en defensa de Rosa Gurrea: "Es una arqueóloga excelente"

El Ayuntamiento de Ibiza ha salido en defensa de Rosa Gurrea, a la que ha valorado como una "arqueóloga excelente", después de GEN-GOB le haya afeado su trayectoria con la entega de un accèssit del Premio Formigó.

"Rosa Gurrea es una técnica y arqueóloga excelente que ha consagrado toda su trayectoria profesional a preservar y defender el patrimonio histórico de nuestra ciudad, poniéndolo en valor y contribuyendo de manera decisiva al reconocimiento internacional que Ibiza tiene hoy en este ámbito, celebrando precisamente este 4 de diciembre el 26º aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", recalca el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En este sentido, desde el Consistorio alaban "la gran tarea que continúa desarrollando actualmente" Gurrea, al tiempo que le retieraran el "profundo agradecimiento por su dedicación y esfuerzo a lo largo de toda una vida profesional que culminará en breve con su jubilación".

Esta defensa de la arqueóloga llega después de que la organización ecologista concediera este viernes el Premio Formigó a Marga Prohens y sendos accésits a Gurrea y a otro arqueólogo, Joan Ramon Torres, del Consell de Ibiza,

El GEN-GOB sostiene que los técnicos, por su estabilidad en la administración, tienen una responsabilidad directa en la protección del patrimonio más allá de los cambios políticos, y les reprocha la situación actual de numerosos bienes históricos de la isla.