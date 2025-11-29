¿Por qué parece que el avión deja de subir tras el despegue? El piloto Perico Durán lo explica en TikTok

“Un miedo bastante recurrente que tenéis es, después del despegue, por qué esa sensación de que el avión ha dejado de subir o incluso empieza a bajar”. Así arranca uno de los vídeos del piloto Perico Durán, famoso en TikTok por resolver dudas sobre vuelos comerciales y calmar a quienes tienen miedo a volar.

Durán, comandante de línea aérea y divulgador en redes, explica que esa especie de “montaña rusa” que algunos pasajeros sienten justo después del despegue no tiene nada que ver con una avería ni con un fallo de los motores, sino con una maniobra totalmente normal y planificada.

El piloto Perico Durán / Instagram @pericoduran

Según cuenta en su vídeo, los aviones despegan con mucha potencia en los motores, más de la que luego necesitan para seguir subiendo con seguridad. Una vez en el aire y tras unos segundos de ascenso —aproximadamente al minuto de vuelo, entre los 300 y 500 metros de altura—, los pilotos reducen esa potencia a la llamada 'potencia de subida', suficiente para que el avión continúe acelerando y ganando altura sin forzar tanto los motores.

Al mismo tiempo, bajan ligeramente el morro del avión. “Esa mezcla de retrasar la potencia y bajar el morro —explica Durán— puede ser lo que crea la sensación física de que el avión ha dejado de subir, de que los motores han dejado de funcionar o incluso de que empieza a bajar”. Pero insiste: se trata solo de una sensación del cuerpo, porque el cerebro lo interpreta a veces como una pérdida de altura o como si el avión “se quedara sin fuerza”, pero no se trata de un problema real.

¿Por qué se realiza esta maniobra?

El objetivo de esta maniobra es doble: por un lado, preservar la vida del motor y protegerlo del esfuerzo máximo del despegue; por otro, permitir que el avión siga acelerando con comodidad hacia la velocidad y la configuración de vuelo que tendrá durante el resto del trayecto.

El piloto insiste en que no hay motivo para alarmarse: el avión sigue subiendo, los motores siguen funcionando y los pilotos tienen la situación bajo control en todo momento. “Es perfectamente normal, se hace para preservar la vida del motor y para acelerar el avión”, resume.

Su explicación, sencilla y directa, se suma a otros contenidos con los que este comandante se ha ganado a miles de seguidores: vídeos sobre turbulencias, aterrizajes, luces del avión o ruidos extraños a bordo que ayudan a entender qué pasa al otro lado de la cabina y a que volar resulte, al menos, un poco menos inquietante.