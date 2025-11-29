Autónomos de Ibiza se suman a la protesta nacional por condiciones laborales dignas
Autónomos de Ibiza toman las calles para denunciar la “sangría económica”
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado este domingo, 30 de noviembre, una serie de manifestaciones en toda España y por ende, en Ibiza, para reclamar unas "condiciones de trabajo dignas" para los trabajadores por cuenta propia.
En la isla pitiusa, la marcha arrancará a las 11.00 horas desde el Parque de la Paz, donde los participantes vestirán un "luto simbólico por los negocios que cierran" y portarán un guante rojo en la mano derecha, en señal de la "sangría económica" que afecta a este colectivo. La convocatoria coincide con la prevista en Palma, que partirá desde el parque de sa Feixina, y con otras concentraciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Bajo el lema "Autónomos asfixiados. Basta ya", la plataforma exige cuotas proporcionales a los ingresos reales, simplificación de trámites administrativos, exención del IVA hasta 85.000 euros y una protección social equiparable a la de los trabajadores asalariados. También reclaman derechos como sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto, libertad de pago en efectivo y protección del patrimonio personal y familiar.
La entidad, que se define como independiente de partidos, sindicatos o intereses externos, busca fortalecer la unión y coordinación entre autónomos de todas las provincias, visibilizando así la situación de un colectivo que, según denuncian, se encuentra "asfixiado" por la burocracia y las cargas fiscales.