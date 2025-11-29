Autónomos de Ibiza se suman a la protesta nacional por condiciones laborales dignas

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado este domingo, 30 de noviembre, una serie de manifestaciones en toda España y por ende, en Ibiza, para reclamar unas "condiciones de trabajo dignas" para los trabajadores por cuenta propia.

En la isla pitiusa, la marcha arrancará a las 11.00 horas desde el Parque de la Paz, donde los participantes vestirán un "luto simbólico por los negocios que cierran" y portarán un guante rojo en la mano derecha, en señal de la "sangría económica" que afecta a este colectivo. La convocatoria coincide con la prevista en Palma, que partirá desde el parque de sa Feixina, y con otras concentraciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Bajo el lema "Autónomos asfixiados. Basta ya", la plataforma exige cuotas proporcionales a los ingresos reales, simplificación de trámites administrativos, exención del IVA hasta 85.000 euros y una protección social equiparable a la de los trabajadores asalariados. También reclaman derechos como sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto, libertad de pago en efectivo y protección del patrimonio personal y familiar.

La entidad, que se define como independiente de partidos, sindicatos o intereses externos, busca fortalecer la unión y coordinación entre autónomos de todas las provincias, visibilizando así la situación de un colectivo que, según denuncian, se encuentra "asfixiado" por la burocracia y las cargas fiscales.