Vox y PP piden tratar el envío de residuos desde Ibiza a Mallorca en "una votación exclusiva"

Si bien Vox paralizó el plan piloto para trasladar a la incineradora de Mallorca los residuos de Ibiza, el conseller insular de esa formación, Jaime Díaz de Entresotos, presentó, y logró aprobar, este viernes en el pleno que ha celebrado la institución, una moción para que se vuelva a tratar este asunto, pero en "una votación exclusiva", específica, no incluida dentro del batiburrillo de un decreto omnibus.

Díaz achaca la oposición de Vox a que fuera integrada en ese totum revolutum: "No estamos conformes con que metan una norma dentro de otras para que se vote todas y no puedas escoger". "¿Cuál ha sido el motivo por el que no lo aprobaron?", se preguntó dialécticamente Vicent Marí, presidente del Consell: "Por una cuestión meramente lingüística -se respondió él mismo- que se quería introducir en ese decreto. Puramente lingüística. Nos quedamos todos a cuadros. Que no se aprobara fue por una irresponsabilidad de Vox: les pido que recapaciten". "A lo mejor es para ustedes meramente lingüístico y para nosotros grandemente lingüístico", replicó Díaz.

El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, calificó de teatrillo lo sucedido y preguntó a PP y Vox por qué "no presentaron el decreto ley una semana después" y qué "problema tienen en aprobar algo en lo que tienen una mayoría garantizada".

"Va de pitoniso"

Por su parte, Víctor Torres, portavoz del PSOE, insistió en que lo sucedido demuestra que el plan del Consell "es construir una incineradora en Ibiza", algo que si se supiera ahora provocaría "una movilización ciudadana". Lo sucedido con la votación no es más que "una cortina de humo para ganar tiempo y, finalmente, tras las elecciones, poner en marcha la incineradora".

Vicent Marí le recordó que el PSOE ya dijo en las pasadas elecciones que el PP había decidido construir una incineradora: "Fue mentira entonces y lo es ahora. Va de pitoniso, pero no acierta ni una". También afeó a Díaz que en la moción se dijera que en el PP son unos "trileros" y "prepotentes". "Habría que hacerla más elegante", le sugirió.