Los últimos restos del velero 'Helisara' en una paradisíaca playa de Formentera

Las aventuras del velero 'Helisara' están a punto de finalizar de manera definitiva. La mítica embarcación, que fue propiedad de Herbert von Karajan, el famoso director de orquesta austríaco (nacido en Salzburgo en 1908 y que falleció en 1989), está a punto de pasar a los anales de la historia de la navegación. Y su periplo ha acabado en el fondo del mar de Formentera.

El ‘Helisara’ quedó embarrancado sobre una losa de roca en la zona de Cavall d'en Borràs, en el Parque Natural de ses Salines de Formentera, durante la potente dana que golpeó a las Pitiusas el 14 de agosto de 2024. Los fuertes vientos arrojaron contra esta costa protegida a otras embarcaciones, dejando un rastro de destrucción nada habitual en las islas.

El velero ha estado embarrancado sobre su costado de estribor, con su popa mirando al mítico restaurante Es Molí de Sal, hasta que el pasado 6 de noviembre otro temporal lo destrozara del todo, partiendo el casco y esparciendo sus restos a decenas de metros. Tanto en la orilla (aunque gran parte fueron retirados desde tierra) como en el mar.

Para recuperar estos últimos, un equipo de profesionales de la empresa Servisub, contratada por el Consell de Formentera, está trabajando en el mar, con buzos especializados. Hay restos a poco más de un metro de profundidad, todo destrozado, tanto partes del casco como del motor. Serán tres días de trabajo intensivo porque se acerca mal tiempo y hay que retirar las piezas de mayor tamaño.

Después, en enero, proseguirán las tareas para limpiar en todo lo posible el fondo marino de este espacio privilegiado y protegido de Formentera, engastado en el Parque Natural de ses Salines.