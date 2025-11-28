Los últimos restos del velero 'Helisara' en una paradisíaca playa de Formentera
Una empresa de Ibiza se encarga estos días de limpiar la zona afectada por este naufragio
Las aventuras del velero 'Helisara' están a punto de finalizar de manera definitiva. La mítica embarcación, que fue propiedad de Herbert von Karajan, el famoso director de orquesta austríaco (nacido en Salzburgo en 1908 y que falleció en 1989), está a punto de pasar a los anales de la historia de la navegación. Y su periplo ha acabado en el fondo del mar de Formentera.
El ‘Helisara’ quedó embarrancado sobre una losa de roca en la zona de Cavall d'en Borràs, en el Parque Natural de ses Salines de Formentera, durante la potente dana que golpeó a las Pitiusas el 14 de agosto de 2024. Los fuertes vientos arrojaron contra esta costa protegida a otras embarcaciones, dejando un rastro de destrucción nada habitual en las islas.
El velero ha estado embarrancado sobre su costado de estribor, con su popa mirando al mítico restaurante Es Molí de Sal, hasta que el pasado 6 de noviembre otro temporal lo destrozara del todo, partiendo el casco y esparciendo sus restos a decenas de metros. Tanto en la orilla (aunque gran parte fueron retirados desde tierra) como en el mar.
Para recuperar estos últimos, un equipo de profesionales de la empresa Servisub, contratada por el Consell de Formentera, está trabajando en el mar, con buzos especializados. Hay restos a poco más de un metro de profundidad, todo destrozado, tanto partes del casco como del motor. Serán tres días de trabajo intensivo porque se acerca mal tiempo y hay que retirar las piezas de mayor tamaño.
Después, en enero, proseguirán las tareas para limpiar en todo lo posible el fondo marino de este espacio privilegiado y protegido de Formentera, engastado en el Parque Natural de ses Salines.
Suscríbete para seguir leyendo
- Otro negocio histórico y centenario cierra sus puertas en Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Fallece en Ibiza Joan Riera 'Aliso', dueño de Can Rich y amante del mar
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- Los juzgados de Ibiza aceleran los procesos de desahucio: «Hay que darles prioridad»
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento