Detenidos tres implicados en robos nocturnos en establecimientos de Sant Antoni

La Policía Local de Sant Antoni ha detenido a tres individuos presuntamente implicados en varios robos con fuerza ocurridos en diferentes establecimientos del municipio en las últimas semanas. Los hechos, que se registraron principalmente en horario nocturno, habían generado preocupación entre los comerciantes de la zona. Dos de los detenidos fueron arrestados el lunes 24 de noviembre y el tercero este jueves 27 del mismo mes. Los tres varones, todos mayores de edad, fueron puestos a disposición judicial tras su arresto. Dos de ellos cuentan con antecedentes policiales por delitos similares.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por los propietarios de los locales, que alertaron a la Guardia Civil sobre los robos. A partir de ahí, se inició una colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local que permitió rastrear las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia de los establecimientos afectados. Estas grabaciones fueron claves para identificar a los presuntos autores, quienes actuaban aparentemente de forma individual. Tras el análisis de las pruebas, se puso en marcha un dispositivo conjunto que culminó en la detención de los tres implicados.

Los hechos

En el bar es Clot, durante la madrugada del 26 de octubre, un ladrón rompió la puerta de cristal con una piedra, esperó a que dejara de sonar la alarma y regresó para entrar en el local. Una vez dentro se llevó el bote de propinas, con unos 1.500 euros, y la caja registradora, donde había otros 500 euros. "En las últimas semanas, hemos notado más movimiento de gente desconocida o con comportamientos poco habituales en la zona", señalo días después la dueña del bar. Más tarde, en el Bar Urban de la calle Soledad 35, un joven reventó el escaparate, entró directamente a la barra, cortó el cable de la caja y huyó en menos de treinta segundos con 300 euros y un teléfono móvil.

El Ayuntamiento de Sant Antoni y la Jefatura de la Policía Local han destacado la eficacia y rapidez de la actuación de los agentes, así como la importante colaboración de los vecinos y la estrecha coordinación con la Guardia Civil, lo que ha permitido esclarecer los robos y proceder a la detención de los responsables.

Con esta operación, según ha comunicado el Ayuntamiento de Sant Antoni, las fuerzas de seguridad han logrado "dar un paso importante en la lucha contra la delincuencia en el municipio, ofreciendo tranquilidad tanto a los comerciantes como a los vecinos de Sant Antoni".