El tiempo en Ibiza y Formentera durante el fin de semana: lluvias el domingo

Ibiza y Formentera afrontan un fin de semana que comenzará estable pero acabará con lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El tiempo se mantendrá soleado el viernes y el sábado, pero cambiará de forma notable el domingo por la tarde.

El viernes 28 arrancará con cielo despejado y un ambiente frío a primera hora, con una mínima de 5 ºC. Las temperaturas subirán hasta los 17 ºC durante el día, acompañadas de viento flojo del suroeste, entre 10 y 15 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones.

El sábado 29 será el día más estable del fin de semana. Predominarán los cielos soleados y una temperatura muy similar a la del viernes, con valores entre los 10 y 17 ºC. El viento soplará del suroeste moderado, en torno a 15 kilómetros por hora. Aemet no prevé lluvias en ningún tramo del día.

Domingo con lluvia

El domingo 30 comenzará con intervalos nubosos, pero será a partir del mediodía cuando aumente la inestabilidad. Aemet eleva la probabilidad de lluvia al 75% por la tarde, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 17 ºC, mientras que el viento rolará a norte y se intensificará, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora.

A pesar de la llegada de la inestabilidad el domingo, no hay avisos meteorológicos activos para Ibiza y Formentera en este periodo.