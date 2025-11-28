Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los once galardonados en los Premis Pimeef 2025 de Ibiza

Once empresas y profesionales son reconocidos en una edición marcada por el impacto que dejaron las lluvias torrenciales de hace casi dos meses

Fanny Planells Sala recoge con sus hijos el premio Autónoma del Año.

Fanny Planells Sala recoge con sus hijos el premio Autónoma del Año. / Vicent Marí

Los Premis Pimeef 2025 han vuelto a poner en valor a las pequeñas y medianas empresas de las islas de Ibiza y Formentera, "el corazón de nuestra economía", tal como destacó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, durante la gala celebrada en un abarrotado Centro Cultural de Jesús. Once empresas y profesionales han sido reconocidos en una edición marcada por el impacto que dejaron las lluvias torrenciales de hace casi dos meses.

A continuación, los premiados de este año:

Premis Pimeef 2025

Encarnación Buendia y Esperanza Martín. / Vicent Marí

Premio a la Empresa más destacada – Pequeña empresa

  • Jardín de Infancia Colores (Ibiza)
  • Fundado en 1987 por Encarnación Buendía y Esperanza Martín.
Premis Pimeef 2025

Paco de la Cruz. / Vicent Marí

Premio a la Empresa más destacada – Mediana empresa

  • Talleres Cruz (Sant Jordi)
  • Negocio familiar con más de 30 años de historia y tres generaciones.
Premis Pimeef 2025

Los hermanos Escandell. / Vicent Marí

Premio Comercio Emblemático

  • Tejidos Escandell (Ibiza)
  • Negocio tradicional cuyos actuales responsables tomaron el relevo en los años 80.
Premios a generaciones que «hacen pueblo» en las Pitiusas

Jaime Ferrer Antonio y su hijo Jaume Ferrer Sentí. / Vicent Ferrer

Premio Negocio Emblemático

  • Cafetería La Estrella (Ibiza)
  • Gestionada por la familia Ferrer desde los años 50. Este año marca el relevo entre Jaime Ferrer Antonio y su hijo Jaume Ferrer Sentí.
Premis Pimeef 2025

Javier Verdera. / Vicent Marí

Premio a la Empresa más destacada de Formentera

  • Proauto Rent a Car (La Savina)
  • Empresa de Javier Verdera Ferrer nacida hace 30 años con 25 Fiat Panda y que hoy tiene 470 vehículos.
Premis Pimeef 2025

Fanny Planells Saya recoge con sus hijos el premio. / Vicent Marí

Premio a la Autónoma del año

  • Fanny Planells Sala — Supermercado Can Curuné
  • Continúa el legado familiar iniciado a finales de los años 60.
Premis Pimeef 2025

Daniel Lloyd Galiana. / Vicent Marí

Premio Joven Empresario

  • Daniel Lloyd Galiana — Helados y Turrones Los Valencianos
  • Quinta generación al frente de la histórica empresa familiar.
Premis Pimeef 2025

María Victoria Torre Susaeta y Miguel Moral Buendía. / Vicent Marí

Premio Empresa Revelación

  • Ibicencamente — Marketing digital
  • Proyecto de María Victoria Torre Sustaeta y Miguel Moral Buendía, que ponen en valor la cultura y tradición de la isla.
Premis Pimeef 2025

Hermanos Casanova. / Vicent Marí

Premio Relevo Generacional

  • Transportes Casanova (Ibiza)
  • En activo desde 1983, especializado en servicios vinculados a la construcción.
Premis Pimeef 2025

Frutos Secos Ibiza. / Vicent Marí

Premio Trayectoria Empresarial

  • Frutos Secos Ibiza
  • Casi 50 años de actividad. Recogieron el galardón Vicente Madrid Aznar y sus hijos Saúl, Vicente y David Madrid Casado.
Premis Pimeef 2025

Paco Costa, Joan Costa y Marc Costa Vallès. / Vicent Marí

Mención especial

Mención especial

  • Náutica Ereso — 100 años de historia
  • Fundada en 1925 por Francisco Costa Torres, hoy continuada por sus nietos Paco y Joan Costa Costa y su bisnieto Marc Costa Vallès.

