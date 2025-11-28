Estos son los once galardonados en los Premis Pimeef 2025 de Ibiza

Los Premis Pimeef 2025 han vuelto a poner en valor a las pequeñas y medianas empresas de las islas de Ibiza y Formentera, "el corazón de nuestra economía", tal como destacó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, durante la gala celebrada en un abarrotado Centro Cultural de Jesús. Once empresas y profesionales han sido reconocidos en una edición marcada por el impacto que dejaron las lluvias torrenciales de hace casi dos meses.

A continuación, los premiados de este año:

Encarnación Buendia y Esperanza Martín. / Vicent Marí

Premio a la Empresa más destacada – Pequeña empresa

Jardín de Infancia Colores (Ibiza)

(Ibiza) Fundado en 1987 por Encarnación Buendía y Esperanza Martín.

Paco de la Cruz. / Vicent Marí

Premio a la Empresa más destacada – Mediana empresa

Talleres Cruz (Sant Jordi)

(Sant Jordi) Negocio familiar con más de 30 años de historia y tres generaciones.

Los hermanos Escandell. / Vicent Marí

Premio Comercio Emblemático

Tejidos Escandell (Ibiza)

(Ibiza) Negocio tradicional cuyos actuales responsables tomaron el relevo en los años 80.

Jaime Ferrer Antonio y su hijo Jaume Ferrer Sentí. / Vicent Ferrer

Premio Negocio Emblemático

Cafetería La Estrella (Ibiza)

(Ibiza) Gestionada por la familia Ferrer desde los años 50. Este año marca el relevo entre Jaime Ferrer Antonio y su hijo Jaume Ferrer Sentí.

Javier Verdera. / Vicent Marí

Premio a la Empresa más destacada de Formentera

Proauto Rent a Car (La Savina)

(La Savina) Empresa de Javier Verdera Ferrer nacida hace 30 años con 25 Fiat Panda y que hoy tiene 470 vehículos.

Fanny Planells Saya recoge con sus hijos el premio. / Vicent Marí

Premio a la Autónoma del año

Fanny Planells Sala — Supermercado Can Curuné

— Supermercado Can Curuné Continúa el legado familiar iniciado a finales de los años 60.

Daniel Lloyd Galiana. / Vicent Marí

Premio Joven Empresario

Daniel Lloyd Galiana — Helados y Turrones Los Valencianos

— Helados y Turrones Los Valencianos Quinta generación al frente de la histórica empresa familiar.

María Victoria Torre Susaeta y Miguel Moral Buendía. / Vicent Marí

Premio Empresa Revelación

Ibicencamente — Marketing digital

— Marketing digital Proyecto de María Victoria Torre Sustaeta y Miguel Moral Buendía, que ponen en valor la cultura y tradición de la isla.

Hermanos Casanova. / Vicent Marí

Premio Relevo Generacional

Transportes Casanova (Ibiza)

(Ibiza) En activo desde 1983, especializado en servicios vinculados a la construcción.

Frutos Secos Ibiza. / Vicent Marí

Premio Trayectoria Empresarial

Frutos Secos Ibiza

Casi 50 años de actividad. Recogieron el galardón Vicente Madrid Aznar y sus hijos Saúl, Vicente y David Madrid Casado.

Paco Costa, Joan Costa y Marc Costa Vallès. / Vicent Marí

Mención especial