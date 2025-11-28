Estos son los once galardonados en los Premis Pimeef 2025 de Ibiza
Once empresas y profesionales son reconocidos en una edición marcada por el impacto que dejaron las lluvias torrenciales de hace casi dos meses
Los Premis Pimeef 2025 han vuelto a poner en valor a las pequeñas y medianas empresas de las islas de Ibiza y Formentera, "el corazón de nuestra economía", tal como destacó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, durante la gala celebrada en un abarrotado Centro Cultural de Jesús. Once empresas y profesionales han sido reconocidos en una edición marcada por el impacto que dejaron las lluvias torrenciales de hace casi dos meses.
A continuación, los premiados de este año:
Premio a la Empresa más destacada – Pequeña empresa
- Jardín de Infancia Colores (Ibiza)
- Fundado en 1987 por Encarnación Buendía y Esperanza Martín.
Premio a la Empresa más destacada – Mediana empresa
- Talleres Cruz (Sant Jordi)
- Negocio familiar con más de 30 años de historia y tres generaciones.
Premio Comercio Emblemático
- Tejidos Escandell (Ibiza)
- Negocio tradicional cuyos actuales responsables tomaron el relevo en los años 80.
Premio Negocio Emblemático
- Cafetería La Estrella (Ibiza)
- Gestionada por la familia Ferrer desde los años 50. Este año marca el relevo entre Jaime Ferrer Antonio y su hijo Jaume Ferrer Sentí.
Premio a la Empresa más destacada de Formentera
- Proauto Rent a Car (La Savina)
- Empresa de Javier Verdera Ferrer nacida hace 30 años con 25 Fiat Panda y que hoy tiene 470 vehículos.
Premio a la Autónoma del año
- Fanny Planells Sala — Supermercado Can Curuné
- Continúa el legado familiar iniciado a finales de los años 60.
Premio Joven Empresario
- Daniel Lloyd Galiana — Helados y Turrones Los Valencianos
- Quinta generación al frente de la histórica empresa familiar.
Premio Empresa Revelación
- Ibicencamente — Marketing digital
- Proyecto de María Victoria Torre Sustaeta y Miguel Moral Buendía, que ponen en valor la cultura y tradición de la isla.
Premio Relevo Generacional
- Transportes Casanova (Ibiza)
- En activo desde 1983, especializado en servicios vinculados a la construcción.
Premio Trayectoria Empresarial
- Frutos Secos Ibiza
- Casi 50 años de actividad. Recogieron el galardón Vicente Madrid Aznar y sus hijos Saúl, Vicente y David Madrid Casado.
Mención especial
- Náutica Ereso — 100 años de historia
- Fundada en 1925 por Francisco Costa Torres, hoy continuada por sus nietos Paco y Joan Costa Costa y su bisnieto Marc Costa Vallès.
