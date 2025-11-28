Presentan un plan para la convivencia con los gatos callejeros en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha dado un paso importante en la gestión de los gatos comunitarios en el municipio al presentar su nuevo Plan de Gestión Integral Felina. El objetivo de este plan es establecer un marco de actuación coordinado y eficiente que permita abordar de manera integral la situación de los felinos que viven en la vía pública, garantizando su bienestar, la salud pública, la preservación del medio ambiente y una convivencia con los ciudadanos.

La presentación oficial del plan tuvo lugar en una mesa de diálogo en la que participaron representantes de diversas instituciones, administraciones locales y autonómicas, así como entidades de voluntariado involucradas en la conservación ambiental y la protección animal. Entre los asistentes se encontraban los Ayuntamientos de Sant Josep, Sant Antoni y el Consell de Ibiza, la Dirección General de Medio Natural, el Servicio de Agentes de Medio Ambiente, la Conselleria de Salut, la Policía Local, la Guardia Civil (SEPRONA) y varias asociaciones ecologistas y animalistas, como el GEN-GOB, SEO Birdlife, Amics de la Terra, Care4cats y la Asociación de Colonias Felinas de Ibiza.

Cuatro pilares fundamentales

El Plan de Gestión Integral Felina se articula en torno a cuatro pilares clave:

Bienestar animal : Garantizar una gestión humanitaria y respetuosa de los gatos comunitarios, asegurando que reciban cuidados adecuados y una calidad de vida digna.

: Garantizar una gestión humanitaria y respetuosa de los gatos comunitarios, asegurando que reciban cuidados adecuados y una calidad de vida digna. Salud pública y salubridad : Prevenir riesgos sanitarios para la población mediante el control de la población felina, así como la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos donde se encuentran los gatos.

: Prevenir riesgos sanitarios para la población mediante el control de la población felina, así como la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos donde se encuentran los gatos. Medio ambiente y biodiversidad : Reducir el impacto de los gatos sobre la fauna autóctona y los ecosistemas insulares, adaptando los procedimientos a las características del territorio y priorizando el respeto por la biodiversidad local.

: Reducir el impacto de los gatos sobre la fauna autóctona y los ecosistemas insulares, adaptando los procedimientos a las características del territorio y priorizando el respeto por la biodiversidad local. Convivencia ciudadana: Promover la coexistencia pacífica entre los ciudadanos y los gatos comunitarios, fomentando la sensibilización y el respeto hacia los felinos que comparten el espacio urbano.

Coordinación y participación activa

El plan, que se desarrolla bajo la dirección del Ayuntamiento de Santa Eulària, promueve una colaboración activa entre la administración, voluntarios y personal especializado. Se basa en un diagnóstico previo que permite evaluar la situación y aplicar un sistema de priorización para garantizar que los recursos se utilicen de forma óptima y que las actuaciones se realicen de manera coordinada y dentro del marco normativo.

Durante la presentación, se invitó a los diferentes actores presentes a aportar sus propuestas de mejora para enriquecer el plan. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado un plazo hasta el 15 de enero para que cualquier persona interesada pueda presentar sugerencias o recomendaciones a través del registro de entrada del Ayuntamiento.

Un enfoque inclusivo y participativo

El Plan de Gestión Integral Felina no solo busca dar respuesta a la situación de los gatos en Santa Eulària, sino también fomentar un diálogo abierto y una gestión colaborativa entre los diversos actores involucrados. La participación activa de la ciudadanía, las asociaciones y las administraciones locales y autonómicas es fundamental para el éxito de este plan, que tiene como objetivo mejorar la convivencia en el municipio y contribuir a la conservación del entorno natural de la isla.

Con este paso, tal como ha comunicado el consistorio, el municipio de Santa Eulària se posiciona como un referente en la gestión responsable y sostenible de la fauna urbana, promoviendo soluciones eficaces y respetuosas tanto para los animales como para los habitantes de la zona.