Premis Pimeef 2025: Reconocimiento a generaciones que «hacen pueblo» en Ibiza y Formentera

Que las pequeñas y medianas empresas de la isla son el «corazón de nuestra economía» lo destaca el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, y lo demuestran a diario los negocios de la isla, en general, y las once empresas que ayer recibieron los Premis Pimeef 2025, en particular.

Dedicados a diferentes tipos de negocio, todos ellos reciben estos premios como el «impulso», el «empujón», la «fuerza» que les invita a seguir. Ser pequeño empresario no es fácil y en esta edición no pasan desapercibidos los episodios de lluvias torrenciales que tuvieron lugar hace ya casi dos meses. «Entre las empresas premiadas hay claros ejemplos de afectados», apunta el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, ante un abarrotado Centro Cultural de Jesús. Este mismo lugar tenía hasta hace unas semanas dos o tres metros de agua embarrada, motivo por el que Miguel Tur, que interviene como alcalde accidental del Ayuntamiento de Santa Eulària, agradece las labores realizadas «en tiempo récord».

Ayudas tras las lluvias

Precisamente hablando de los desperfectos que generó la acumulación de agua, Vicent Marí avanza que, tras la declaración de zonas catastróficas en Eivissa y Formentera, espera que la semana que viene se puedan empezar a pedir las ayudas económicas.

Premios a generaciones que «hacen pueblo» en las Pitiusas

Además de requerirlas, Alfonso Rojo se refiere en su discurso de apertura a otras tantas dificultades con las que se topan los pequeños y medianos empresarios a diario. Menciona el absentismo laboral, la falta de vivienda, la alta carga impositiva o la necesidad de frenar la economía sumergida, tras otra temporada que ha vuelto a ser «entre buena y normal» para la mayoría de empresarios de la federación.

Esperando que estas cuestiones cambien el próximo año, la gala, presentada por la periodista María Roig Tur, reconoce en primer lugar a Encarnación Buendía y Esperanza Martín, que impulsaron en 1987 el centro infantil Jardín de Infancia Colores. Este recibe el Premio a la Empresa más destacada de la Pimeef, en la categoría Pequeña empresa, mientras Claudia Bardají y Carlos Vespertinas animan el acto con un piano y un violoncelo.

Este mismo galardón se ha dividido en diferentes categorías y, en la de Mediana empresa, se entrega a Talleres Cruz, de Sant Jordi: «Un taller que no sólo repara, también da seguridad», destaca Jaume Fornés, presidente de Fenie Energía. Este taller lleva en manos de la familia Cruz más de 30 años y ya cuenta con su tercera generación, de la que Paco de la Cruz Contreras destaca a sus hijas Laura y María.

En la categoría de Comercio Emblemático, Tejidos Escandell también recibe un galardón que reconoce a generaciones. La actual «cogió las riendas en los 80», recuerda Daniel Ramón, vicepresidente de Pimeef, mientras los hermanos Escandell rememoran «el amor por el textil» que les inculcó su padre.

Por último en este premio, la Cafetería La Estrella, en Eivissa, recoge el galardón en la categoría de Negocio emblemático, que desde la década de los 50 está a cargo de la familia Ferrer. Este año, de hecho, es «especial» según Jaime Ferrer Antonio porque, como un día hizo su padre, tras su jubilación deja el negocio en manos de su hijo Jaume Ferrer Sentí.

En Formentera, el Premio a la Empresa más destacada de este año se lo lleva Proauto Rent a Car, con sede en la Savina, un negocio que empezó hace 30 años con «25 Fiat panda y ahora cuenta con una flota de 470 vehículos», resalta Lidia Álvarez, secretaria General Pime Formentera, sobre la empresa de Javier Verdera Ferrer

Autónoma del año

Por otro lado, Fanny Planells Sala, responsable del supermercado Can Curuné, recibe el premio a Autónoma del año, por continuar el legado que iniciaron sus padres a finales de los 60. En el mismo año que espera jubilarse, reconoce que ha vivido «una época muy guapa» y confía su continuidad a sus hijos, Marc y Marta.

El premio al Joven Empresario recae sobre Daniel Lloyd Galiana, que a sus 21 años se convierte en la quinta generación al mando de Helados y Turrones Los Valencianos de Eivissa.

Seguidamente, recibe el premio a Empresa Revelación Ibicencamente, negocio de marketing digital de María Victoria Torre Sustaeta y Miguel Moral Buendía, «dos enamorados de la isla», en sus propias palabras. El matrimonio apuesta por mostrar «la mejor versión» de la isla «poniendo en valor su cultura y tradición», según María Àngels Marí, secretaria general de la Pimeef, a quien se aplaude en reiteradas ocasiones esta noche.

El Premio al Relevo Generacional reconoce el recorrido de Transportes Casanova, en Eivissa. La empresa, activa desde 1983 está especializado en dar servicio a negocios relacionados con la construcción, según recuerda uno de los hermanos Casanova.

Por su parte, Frutos Secos Ibiza recibió el premio de Trayectoria empresarial, con casi 50 años de experiencia. El fundador Vicente Madrid Aznar y padre de Saúl, Vicente y David Madrid Casado recogen el galardón mientras Saúl recuerda su valorada apuesta por el producto local.

Por último, la Pimeef hace una mención especial a los cien años de actividad de Náutica Ereso. Los nietos de Francisco Costa Torres, Paco y Joan Costa Costa, y su bisnieto Marc Costa Vallès siguen hoy los pasos que él inició en 1925 en el mundo del mar y la vela, según reconoce Óscar Prohens, responsable Banco Sabadell y amigo de los galardonados.

Con todos ellos queda constancia un año más de que «el futuro económico y social de Eivissa no lo construyen grandes proyectos, sino la constancia, la voluntad y el compromiso de quien cada día abre la persiana», según Vicent Marí.