PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza

El pleno del Consell ha aprobado instar al Govern a que modifique “las restricciones de uso de cebo y tamaños de capturas para la pesca deportiva no inmersiva y se autorice, con las regulaciones temporales que fuere preciso, la práctica de la caza submarina”. Esta modificación requerirá cambios en el Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de las Illes Balears. La idea partía de una moción de Vox con un sólo punto que fue ‘engordada’ con cuatro puntos más transaccionados por el PP, de manera que el resultado se parece poco al original.

El acuerdo contempla, además, que la conselleria balear de Pesca ratifique que “no se aplicará ninguna medida que afecte a la pesca de Ibiza sin la aceptación por parte del Consell, tanto en aguas interiores como en exteriores”. Es decir, que no se hará nada sin el consentimiento de Ibiza.

Asimismo, la propia institución insular creará un Consell de Pesca, que trabajará para garantizar un acuerdo entre todo el sector pesquero que permita “la implantación de un plan piloto medible y revisable en el tiempo que proponga posibles flexibilizaciones” [de la normativa] y que analice “indicadores de evolución y sostenibilidad de los recursos pesqueros de la isla”. Se persigue, según lo aprobado, permitir "la práctica, en convivencia, de los diferentes modelos de pesca, tanto recreativa como profesional”. El Govern, incluso, deberá incluir ese plan piloto en los presupuestos de 2026.

“No me gusta que se eche la culpa al pescador deportivo de poner en peligro la naturaleza”, comentó Losa

Tanta fue la aportación a la moción de Vox que quien más explicaciones dio sobre ella no fue Jaime Díaz de Entresotos, sino Salvador Losa, conseller de Deportes, que jugó el papel de abogado de los pescadores deportivos. Estos, a su juicio, “desde hace unos años se sienten indefensos y sobrecargados de normativas, abandonados y señalados”. De ahí que, como recordó, el 30 abril de 2022 se manifestaran por esa razón. Sus reivindicaciones fueron recogidas en el programa electoral del PP “para hacer justicia”, según Losa. “No me gusta que se eche la culpa al pescador deportivo de poner en peligro la naturaleza”, comentó.

Ya pactado

Frente la “apisonadora preservista del anterior Govern”, Losa cree que ahora hay un Ejecutivo que les escucha. Por lo que dio a entender, ya lo tiene todo hablado con Palma: “Ha entendido [el Ejecutivo] que no se pueden crear más reservas marinas sin consensuar con el Consell. Ahora hemos de proponer que es lo que queremos, con los sectores implicados, no desde despachos del Govern. Por eso hemos de crear un Consell de Pesca en el que estén representados todos los sectores interesados”. Y eso incluye “encargar un plan piloto que posibilite las flexibilización en las reservas”, así como un estudio que mida las incidencias de ese plan piloto.

Unidas Podemos recordó que las restricciones se hacen “con criterios técnicos, y no pensando en el hoy, sino en el mañana”, mientras el PSOE señaló que “cambiar tallas mínimas y recuperar los cebos vivos se debe basar en criterios científicos y no en presiones políticas”.